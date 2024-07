La ex fidanzata lo lascia e lui dà fuoco al palazzo dove vive/ Tentato femminicidio nel ragusano

A fuoco il palazzo dove vive la ex: è tentato femminicidio in provincia di Ragusa

Tentato femminicidio a Vittoria, nel ragusano: un uomo ha dato alle fiamme una palazzina di via Cacciatori delle Alpi, strada all’angolo con via Principe Umberto, dove all’interno vive la ex fidanzata. L’edificio, composto da quattro piani, è andato a fuoco e diverse persone sono state evacuate: tra queste anche una donna di 35 anni, che a causa del fumo e delle fiamme che avvolgevano la tromba delle scale, non riusciva a lasciare la palazzina. La 35enne è stata poi portata in ospedale, così come il dirigente del commissariato di Polizia, Giovanni Arcidiacono, al quale è stato riscontrato un principio di intossicazione.

I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno subito compreso che l’incendio era di origine dolosa: accanto all’ingresso della palazzina sono state infatti posizionate due bombole che non sono esplose solamente grazie al rapido intervento dei soccorsi, che hanno immediatamente spento le fiamme. La polizia ha così cominciato le ricerche fino ad individuare un giovane di 28 anni, identificato grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona: si è trattato di un tentato femminicidio.

Tentato femminicidio a Ragusa: l’uomo individuato nelle immagini di sorveglianza

Il 28enne fermato dalla polizia come presunto autore dell’incendio scaturito in via Cacciatori delle Alpi a Vittoria, nel ragusano, è l’ex fidanzato della 35enne tratta in salvo dopo essere rimasta intrappolata tra le fiamme. L’uomo avrebbe appiccato il rogo dopo essere stato lasciato dalla ex fidanzata: in commissariato, dove è stato condotto dagli agenti, ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver innescato le fiamme per poi fuggire, sperando di non lasciare tracce.

Grazie alle immagini delle telecamere, invece, l’autore del tentato femminicidio in provincia di Ragusa è stato identificato dalla polizia: si vede chiaramente, infatti, il giovane avvicinarsi all’edificio, entrare e poi uscire dal portone di ingresso mentre divampano le fiamme. L’ex fidanzato della 35enne è stato fermato della polizia nella serata di venerdì e portato in carcere a Ragusa, in attesa dell’interrogazione del magistrato.

