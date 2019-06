La sai l’ultima? Prima puntata/ Diretta e ospiti: Enrico Montesano e Iva Zanicchi

La sai l’ultima? Digital Edition: torna lo storico programma dedicato alle barzellette

Venerdì 21 giugno, in prima serata su canale 5, va in onda la prima puntata de “La sai l’ultima? – Digital Edition”. Al timone di un’edizione tutta nuova e completamente rinnovata rispetto alle precedenti c’è Ezio Greggio che, dopo aver divertito per anni il pubblico di Striscia la Notizia, ha accettato la nuova sfida di condurre il programma dedicato alle barzellette che ha debuttato sul piccolo schermo nel 1992. Ezio Greggio, però, non sarà solo. Al suo fianco avrà una presenza femminile bellissima e con cui condivide anche la vita privata ovvero la fidanzata Romina Pierdomenico. “Da un punto di vista televisivo Romina è molto brava, sarà una bella sorpresa per il pubblico“, ha dichiarato Ezio Greggio al settimanale Chi. “A La sai l’ultima? sono sicuro che con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua presenza inconfondibile porterà una ventata di freschezza. È un volto nuovo. Le sue risate in studio e la sua genuinità si faranno notare”.

“La sai l’ultima?”: il nuovo format

La grande novità de La sai l’ultima? Digital Edition” è la competizione a squadre. Ogni settimana, tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfideranno per vincere il titolo di miglior barzellettiere d’Italia. Le sfide saranno singole e ci saranno diverse manche al termine delle quali il pubblico in studio voterà il proprio preferito. Il risutato raggiunto da ciascun concorrente sarà avvallato da un notaio speciale che sarà Nino Formicola e da Romina Pierdomenico. I coach delle tre squadre, inoltre, potranno utilizzare nel corso della serata un jolly tra i tre presenti che saranno Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli).

Gli ospiti di La sai l’ultima

In ogni puntata de “La sai l’ultima? – Digital Edition”, inoltre, il pubblico riderà insieme ai vari ospiti che porteranno in tv la propria comicità. Ospiti della prima puntata saranno Enrico Montesano e Iva Zanicchi. Nelle prossime puntate, invece, ci saranno Gigi Proietti, Beppe Fiorello, Pippo Franco e Giancarlo Magalli. Inoltre non mancheranno i momenti speciali dedicati ai grandi umoristi italiani come Gino Bramieri e Walter Chiari.



