Pagelle Grande Fratello Vip 2023, la finale/ Nikita vince sola contro tutti, Oriana e Alberto…

GF Vip, le pagelle della finale: Nikita domina e porta “Persia” alla vittoria

Si è conclusa un’altra edizione del Grande Fratello Vip e, con essa, sono in arrivo anche le pagelle sulla finalissima andata in onda ieri sera. Dopo 6 mesi e mezzo di gioco, alla fine il pubblico ha incoronato Nikita Pelizon come vincitrice ed è proprio da lei che partiamo, attribuendole un bel 9. Nessun concorrente ha raggiunto la perfezione a tutti gli effetti, nemmeno colei che è salita sul gradino più alto del podio ma che, grazie alla vittoria (e non solo), si è meritata il voto più alto di tutti.

Nikita, nella finale e durante tutto il suo percorso, si è distinta per la sua grande sensibilità. Il momento saliente è stato indubbiamente la sorpresa dei genitori (che non hanno mai pienamente approvato la scelta della figlia di partecipare al reality, salvo poi ricredersi) e dei fratelli. Ma il 9 in pagella è merito anche della tenacia con cui ha conquistato questa finale, vincendola. Lei, sola contro tutti, l’unica “persiana” attorno a tanti “spartani”, ha saputo difendersi con le unghie e con i denti sino alla più bella soddisfazione: aver battuto Oriana Marzoli all’ultimo televoto, quello definitivo, quello che le ha consegnato la vittoria.

Oriana dalle mille sfaccettature, Alberto profondo e sensibile

Scendendo al secondo gradino del podio, troviamo invece Oriana Marzoli. L’influencer venezuelana merita a nostro avviso un 8,5: non solo per la medaglia d’argento conquistata, ma anche in relazione al suo percorso nella Casa. A Cinecittà hanno convissuto mille ‘Oriane’, tante sfaccettature di una personalità composita e variegata: l’Oriana vulcanica e frizzantina, quella riflessiva, quella sensibile, quella romantica, quella agguerrita. La Vippona non si è risparmiata, non si è rifugiata dietro un muro ma ha dato tutta se stessa, dividendo anche le opinioni.

Un 8,5 va dato anche ad Alberto De Pisis, che chiude il podio con la sua terza posizione. Showman nato (il suo desiderio è proprio quello di fare tv e, chi lo sa, diventare anche un celebre conduttore al pari di Alfonso Signorini), il giovane concorrente si è distinto per la sua simpatia, per la sua spiccata dialettica e per il suo umorismo. Ma anche per la sua sensibilità, profonda e sconfinata, che l’ha fatto entrare nel cuore del pubblico. L’abbraccio dei suoi amici prima e quello della mamma poi, durante la finale di ieri, hanno sciolto i telespettatori. E anche le parole di Signorini per lui in studio sono state di affetto ed ammirazione.

Giaele, Tavassi, Micol e Milena: i voti della loro finalissima

Scendendo dal podio, troviamo gli altri grandi protagonisti di questa finalissima del Grande Fratello Vip. Giaele De Donà (per lei un 7,5) ha iniziato il Grande Fratello Vip 2022 nel segno della polemica per le dichiarazioni sull’amore libero e sul suo matrimonio aperto con il marito Bradford Beck. Ma, settimana dopo settimana, mese dopo mese, si è ritagliata il suo spazio e si è fatta conoscere per quella che è, senza etichetta alcuna.

Campione di scherzi e simpatia è stato sicuramente Edoardo Tavassi (7,5): non ha solo trovato l’amore al fianco di Micol, ma si è contraddistinto per la sua irriverenza e la sua profonda sensibilità. Per Micol Incorvaia (7), il reality è stata invece l’opportunità di raccontarsi senza filtri e scrollarsi di dosso l’etichetta di ‘sorella di Clizia Incorvaia’. Passo dopo passo, si è fatta strada con la sua personalità e ha trovato l’amore, regalando grandi emozioni ai fan degli ‘Incorvassi’. Menzione speciale, infine, per Milena Miconi (7,5): a un passo da essere l’ultima finalista, ricorderemo l’attrice per la sua profonda educazione e sensibilità, non così scontata di questi tempi.

