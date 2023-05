Le pagelle Isola dei Famosi 2023, top e flop 5° puntata/ Fiore lascia, Nathaly torna

Pagelle Isola dei Famosi 2023: quanti scontri in Playa

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2023, ricca di grandi sorprese e colpi di scena. Al centro della puntata, oltre alle consuete prove di gioco, anche le principali dinamiche che, settimana dopo settimana, si stanno intrecciando sulla Playa. Diamo il via alle pagelle della quinta puntata soffermandoci inizialmente sulle liti, a cominciare da Helena Prestes. La modella sembra sempre più isolata nel reality: le Chicas sono insofferenti ai suoi atteggiamenti considerati aggressivi e lo scontro è sempre dietro l’angolo.

Questo isolamento potrebbe aver privato di forze ed energia Helena, che invece, giocando in solitaria, sembra sempre più forte e determinata (come spiegato anche da Vladimir Luxuria). Il suo atteggiamento la premierà? (Voto: 7,5). Un’altra lite, quella tra Marco Mazzoli e Gianmaria Sainato, ha invece trattato in maniera superficiale una piaga quantomai attuale nella nostra società, quella del bullismo. Sainato, in particolare, si sarebbe lamentato dei continui scherzi del conduttore radio, ma sia Ilary Blasi sia Vladimir gli hanno giustamente fatto notare che il bullismo è ben altro (Voto: 6,5).

Le paure di Corinne Clery e il ritorno di Nathaly Caldonazzo

Ma l’Isola dei Famosi 2023, ieri sera, ha anche trattato il tema delle fobie con una prova di gioco piuttosto temeraria. Corinne Clery, che doveva prendervi parte, è tuttavia rimasta immobilizzata di fronte ad una teca coperta da un telo, dentro la quale si trovava la fobia da affrontare. Temendo ci fossero dei serpenti, la sua più grande paura, l’attrice si è allontanata in preda al panico accennando anche un piccolo malore. Fortunatamente è stata soccorsa da Alvin e da alcuni suoi compagni, con grande solidarietà (Voto: 8).

C’è poi stato un atteso ritorno sulla Playa principale, quello di Nathaly Caldonazzo. La naufraga ha sconfitto al televoto Christopher Leoni, con il quale ha convissuto sull’Isola di Sant’Elena, e ha così avuto modo di ritornare a tutti gli effetti in gioco. Una scelta ben precisa quella del pubblico, che non ha voluto privarsi della propria eroina: l’attrice, con il suo carattere schietto e a tratti spigoloso, si è rivelata una delle grandi protagoniste e i telespettatori sono desiderosi di vederla immersa nel vivo delle dinamiche (Voto: 8).

L’addio di Fiore Argento e la verità nascosta di Simone Antolini

L’Isola dei Famosi 2023, tuttavia, ha anche dovuto fare i conti con l’ennesimo forfait. Dopo l’infortunata Claudia Motta e l’addio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, con quest’ultimo che ha avuto problemi di salute, anche Fiore Argento lascia il gioco dopo averci tenuti con il fiato sospeso per tutta la puntata. Sin dall’inizio ha avanzato l’ipotesi di andare, salvo poi decidere di rimanere ancora una settimana supportata dal pubblico in studio. Alla fine, però, la decisione drastica è arrivata a fine diretta e il suo ritorno in Italia è realtà (Voto: 7,5).

Infine, chiudiamo queste pagelle con un breve, ma importantissimo, momento di televisione. In studio, infatti, Simone Antolini ha svelato l’identità di Melissa, la bambina di cui ha spesso parlato nel corso del reality. Melissa è sua figlia, nata da una precedente relazione, e con lei ha un rapporto solido, di amore e grande complicità. Anche Cecchi Paone si è affezionato alla bambina, rivolgendo un appello in diretta tv e lamentando l’assenza di leggi in Italia per le coppie omosessuali che desiderano adottare un bambino. Un appello che, si spera, non rimarrà inascoltato (Voto: 8,5).

