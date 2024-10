Live! Corsa contro il tempo, diretto da Steven C. Miller

Martedì 29 ottobre, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:45, il film d’azione del 2019 dal titolo Live! Corsa contro il tempo. La pellicola è diretta dal regista Steven C. Miller, noto per avere curato le riprese di numerosi progetti cinematografici di questo genere, come Silent Night (2012), I predoni (2016) e First Kill (2017).

Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Aaron Eckhart, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio del cattivissimo Due Facce ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan. Al suo fianco l’attrice e modella australiana Courtney Eaton, che ha debuttato sul grande schermo nel 2015 in Mad Max: Fury Road di George Miller.

Nel cast anche l’attore Benjamin McKenzie, noto al pubblico per il ruolo del giovane e ribelle Ryan Atwood nella serie tv The O.C. e per quello del poliziotto James Gordon in Gotham, e l’attore di origini italiane Giancarlo Esposito, celebre per l’interpretazione di Gus Fring nella serie televisiva Breaking Bad.

La trama del film Live! Corsa contro il tempo: un’azione di polizia in tempo reale

Live! – Corsa contro il tempo racconta le vicende dell’ex poliziotto Frank Penny (Aaron Eckhart). L’uomo, che lavorava presso la stazione di Birmingham in Alabama, è sempre stato particolarmente impulsivo e proprio questa sua caratteristica ha posto fine alla sua carriera, infatti ha dovuto lasciare il suo distintivo a causa di un terribile errore commesso durante un’operazione. Frank, ormai rassegnato riguardo il suo futuro, vorrebbe solo un’occasione per potersi riscattare e la chance arriva quando una bambina di soli 11 anni, figlia del commissario della polizia Volk (Giancarlo Esposito), scompare.

Il protagonista ha a disposizione soltanto 80 minuti per individuare il luogo in cui è stata nascosta e mettere in salvo la piccola prima che accada l’irreparabile.

Frank è disposto a infrangere qualunque tipo di regola pur di riuscire a ritrovare la bambina, e durante la sua missione sarà affiancato dalla bella vlogger Ava Brooks (Courtney Eaton), decisa a riprendere in diretta la realtà dell’attività dell’ex poliziotto.

Inizia così una corsa contro il tempo che permetterà a Frank di fare pace con il suo passato e di salvare la vita della figlia di Volk.