Aaron Diaz è l’affascinante marito della cantante e showgirl Lola Ponce, capo squadra nella trasmissione Io Canto Senior, programma che andrà in scena in prima serata venerdi 10 Gennaio 2025. I due sono molto legati e più volte la donna ha sottolineato di come il suo uomo sia fondamentale per la sua vita, sia privata che lavorativa, dandogli un aiuto costante.

Aaron Diaz nasce a Puerto Vallarta, in Messico, il 7 Giugno 1982. Il padre Gilberto è messicano mentre la madre Regina è americana. L’uomo parla sia inglese che spagnolo e questo ha aiutato il suo ambientamento nel mondo del cinema; ha una sorella di nome Natalia. Come Lola anche Aaron ha iniziato con le telenovele, partendo da piccoli ruoli per poi diventare pian piano protagonisti.

Proprio sul set Aaron e Lola si sono conosciuti, in occasione della partecipazione di entrambi alla soap opera messicana El Talisman e in quell’occasione i due interpretavano due fratelli. Era il 2013 e da quel momento i due non si sono più separati. Un anno dopo è nata subito Erin, poi nell’anno successivo è arrivata al seconda figlia. Nel 2014 i due si sono sposati. Il loro amore prosegue senza sosta.

Lola Ponce e un legame speciale con Aaron Diaz

Aaron Diaz ha avuto un matrimonio precedente a quello con Lola Ponce, l’uomo ha divorziato da Kate del Castillo pochi mesi prima di conoscere la bella ‘Esmeralda’. I due hanno ufficializzato poi la loro storia nel 2012 e durante un’intervista a Chi Lola Ponce ha raccontato il loro strano matrimonio in Marocco:

“Aaron mi ha portato in una villa da sogno spettacolare e ho scoperto solo li che era nostra. Poco tempo prima la casa era vuota, andiamo con le bimbe e scopro che c’era un notaio. Lui mi ferma e mi dice ‘Da oggi sei la mia donna’ e lui ‘Sono già la tua donna’, poi lui dice ‘Da oggi tu sei la mia sposa’, io ero in t-shirt e ci siamo sposati in cucina”. Solo poi i due si sono sposati con una cerimonia intima con amici e parenti.

Al momento la coppia ha due figli ma i due attori hanno più volte ribadito che non escludono di allargare ancora la propria famiglia. I due hanno un grande rapporto e Aaron segue Lola ovunque, la donna ha raccontato recentemente: “Mio marito Aaron è incredibile, ho accettato Io Canto Generation perchè sapevo che lui poteva seguirmi. Stiamo sempre insieme”.