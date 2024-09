L’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni dal 27 settembre al 3 ottobre 2024 è tratto come sempre dal magazine Chi. Quali segni saranno particolarmente fortunati e quali invece dovranno fare i conti con l’opposizione dei pianeti come Mercurio e Venere. Nel dettaglio per quanto gli ultimi sei segni dello Zodiaco mentre il cielo è ottimo per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Acquario e Pesci pur avendo un buon cielo astrale devono cercare nuova ispirazione. Non mancheranno le tensioni, invece, per Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo settimanale di Branko dal 27 settembre al 3 ottobre 2024: Bilancia al TOP

BILANCIA: Giove è propizio ed è un segnale che dovete cogliere e sfruttare per ottenere il massimo da queste Stelle. Il cielo vi mette in mostra anche sul lavoro, grazie anche all’iuto di Venere, per esempio, è un momento ottimo per comprare casa.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale rivela che il cielo è ottimo ma voi non vi sentite abbastanza incoraggiati per uscire dalla comfort zone. In amore dedicatevi alla persona che amate mentre se siete soli guardatevi intorno con attenzione perché potrebbe esserci già qualcuno all’orizzonte.

SAGITTARIO: Venere un po’ troppo empatica vi spinge a pensare agli altri anziché a voi stessi. In primo piano ci sono le amicizie, i nuovi incontri e le relazioni mentre Marte addirittura vi spinge a cercare avventure senza troppi pensieri.

Branko, oroscopo settimanale: previsioni degli ultimi segni

CAPRICORNO: Marte insiste a mettere tensione nelle relazioni, tra moglie e marito, tra soci e tra amici, dovreste cercare una via d’uscita. Cercate di essere meno cocciuti perché non vi aiuta a trovare soluzioni facili.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale vi invita a cercare nuovi stimoli oltre le vostre abitudini, pianificate un viaggio, un soggiorno di studi all’estero o qualcosa che può ispirarvi. Ci vuole leggerezza quindi attenti alle polemiche.

PESCI: Il mare è calmo ma sotto la superfice si agitano i vostri pensieri più profondi, volete capire chi siete davvero e cosa volete fare della vostra vita e dal vostro. Venere è pronta ad offrirvi un’evasione dalla solita routine.