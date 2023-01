LOTTERIA ITALIA 2023, SECONDA CATEGORIA BIGLIETTI VINCENTI/ 10 premi da 50mila euro

L’Agenzia delle Dogane e i Monopoli ha ufficializzato il numero dei biglietti vincenti per quanto riguarda la seconda categoria di Lotteria Italia 2023 e l’importo dei relativi premi. Mentre è in corso il programma Soliti Ignoti – Il ritorno, che darà l’annuncio ufficiale riguardo il vincitore, il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione, ha deciso di attribuire 195 premi totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211mila euro quest’anno (ai rivenditori presso cui sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato invece un premio complessivo di 111mila euro).

Dunque, per quanto riguarda la seconda categoria i premi sono dieci, ognuno dei quali da 50mila euro. Di conseguenza, sono stati destinati 500mila euro alla seconda categoria. Dunque, non resta che attendere l’estrazione di codici, serie e numeri che formano i biglietti vincenti della seconda categoria di Lotteria Italia 2023. (agg. di Silvana Palazzo)

OGGI ESTRAZIONE ANCHE PREMI SECONDA CATEGORIA LOTTERIA ITALIA 2023

Giocando alla Lotteria Italia 2023 ovviamente si sogna di portarsi a casa il ricchissimo premio in palio da 5 milioni di euro, ma non per questo se si vincesse un premio di seconda categoria questo dovrebbe essere disprezzato.

Non sempre, infatti, si riesce a portarsi a casa i premi più grossi in questo tipo di scommesse e giochi, e nonostante questo nella Lotteria Italia i premi per le altre categorie oltre alla prima sono comunque in grado di migliorare ampiamente la vita dei giocatori che li vincono.

QUALI SONO I PREMI SECONDA CATEGORIA DELLA LOTTERIA ITALIA 2023

Per ora, tuttavia, non è ancora possibile determinare con chiarezza quali sono i premi in palio nella seconda categoria della Lotteria Italia 2023 e spetterà al Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione sia determinarlo, che supervisionare all’estrazione delle prima categoria che tradizionalmente verrà fatta durante la trasmissione di Rai 1 “I Soliti Ignoti”, al termine della quale il Comitato renderà nota sia la quantità di biglietti di seconda categoria vincenti per la Lotteria Italia 2023, sia gli importi singoli messi in palio, per i quali dunque dovremo attendere almeno fino a sera.

LOTTERIA ITALIA E SECONDA CATEGORIA: PREMI 2022

Mentre attendiamo, insomma, alcune conferme sui premi in palio per la seconda categoria della Lotteria Italia 2023, inganniamo il tempo provando ad immaginare a quanto ammonteranno i premi e ripassiamo l’estrazione dello scorso anno. Nel 2022 i premi assegnati sono stati pochi rispetto agli anni ancora precedenti, e sono stati tutti dal valore di 100 mila euro l’uno. Nel 2021, invece, i premi erano del valore di 50 mila, ed ancora prima nel 2020 erano da 100 mila l’uno.

Si può, quindi, supporre che, in base a quanti biglietti verranno venduti in Italia, il premio della seconda categoria della Lotteria Italia ammonterà a circa 50/100 mila euro. In merito alle vincite, invece, ricordiamo anche lo scorso anno ne sono state assegnate appena 10, decisamente meno dell’estrazione precedente ed in maggioranza assegnati a Roma, come nel caso della prima categoria dallo scorso anno. Infatti, nel 2021 i premi assegnati erano stati addirittura 25 (ragione per cui la cifra in palio era minore) ed ancora, nel 2020, erano stati 20 i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia assegnati.

