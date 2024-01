Lotteria Italia 2024: biglietti vincenti prima categoria/ Vincite: annunciato importo premi in palio

QUALI SONO I PREMI DI PRIMA CATEGORIA DELLA LOTTERIA ITALIA 2024?

Si sta avvicinando l’ora in cui potremo finalmente scoprire quali sono i biglietti vincenti della prima categoria della Lotteria Italia 2024, oltre al loro importo e alle regioni che quest’anno hanno registrato il maggior numero di biglietti vincenti! Cresce, insomma, l’attesa in vista della classica estrazione che si farà durante la diretta speciale della trasmissione “Affari tuoi“, alla presenza del Comitato di controllo per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione.

Nell’attesa, tuttavia, ricordiamo che il valore dei premi, sia di prima, che di seconda, che di terza categoria, della Lotteria Italia 2024 non è ancora stato reso noto. Infatti, dipende in larga parte da quanti biglietti sono stati complessivamente venduti nell’ambito del concorso, ad esclusione del primissimo premio che vale sempre 5 milioni di euro. A definire il valore dei premi è stato il Comitato di cui sopra, poco prima dell’inizio della trasmissione. Il valore dei premi di prima categoria della Lotteria Italia 2024 non è cambiato rispetto all’importo deciso nella scorsa edizione. Infatti, oltre ai 5 milioni per il vincitore assoluto, sono stati messi in palio ulteriori 2,5 milioni, 2 milioni, 1,5 milioni e 1 milione, rispettivamente per il secondo, terzo, quarto e quinto classificato della prima categoria di premi di Lotteria Italia 2024.

LOTTERIA ITALIA 2024, PRIMA CATEGORIA: COM’È ANDATA L’ANNO SCORSO

Nell’attesa di scoprire quali saranno i premi di prima categoria in palio in questa edizione 2024 della Lotteria Italia, e soprattutto quali sono i biglietti vincenti, possiamo recuperare quanto accaduto lo scorso anno. L’entità dei premi, lo ricordiamo, era identica a quest’anno, mentre ai 10 vincitori della seconda categoria spettarono 50mila euro l’uno e i 180 della terza categoria si portarono a casa 20mila euro l’uno.

Lo scorso anno a portarsi a casa il biglietto di prima categoria da 5 milioni di euro della Lotteria Italia fu acquistato da un fortunato giocatore di Bologna, possessore del codice “D271862”. A Roma, invece, furono assegnati la bellezza di tre premi, ovvero il secondo, il terzo (questo precisamente nel comune di Fonte Nuova) e il quarto, rispettivamente con i codici “L486158”, “L486158” e “E004737”. Infine, l’ultimo premio di prima categoria della Lotteria Italia dello scorso anno fu assegnato al possessore del biglietto “L492408”, venduto a Parma.

