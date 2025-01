QUANTO VALGONO I PREMI DEI BIGLIETTI VINCENTI PRIMA CATEGORIA LOTTERIA ITALIA 2025

Se siete già dei conoscitori della Lotteria Italia 2025 sapete che a breve scopriremo tutti e cinque i codici dei biglietti vincenti prima categoria e i relativi premi che ora non possiamo ancora anticiparvi.

Partendo dal principio, è bene ricordare che nelle ultime due edizioni dell’appuntamento con la Lotteria sono state apportate importanti modifiche a questa categoria di premi e tra queste c’è anche il fatto che fino all’ultimo non sarà reso noto il valore dei biglietti vincenti prima categoria fuorché il primissimo che da tempo resta fisso sulla cifra dei 5 milioni di euro: tutti e quattro gli altri importanti bottini verranno decisi solamente dopo il conteggio dei ricevi derivanti dalle vendite dei ticket della Lotteria Italia 2025, ed ovviamente poi annunciati questa sera durante la diretta speciale befanesca della trasmissione ‘Affari tuoi‘ su Rai 1!

BIGLIETTI VINCENTI PRIMA CATEGORIA LOTTERIA ITALIA 2025: I CASI PRECEDENTI

Non siamo ancora in grado di dirvi se i biglietti vincenti prima categoria di Lotteria Italia 2025 regaleranno gli stessi importi di quelli dell’anno scorso, ma in attesa di una comunicazione ufficiale in tal senso, possiamo ricordare com’è andata l’anno scorso, quando Milano è stata baciata dalla dea bendata. Nel capoluogo lombardo, infatti, è stato venduto il premio con il quale è stato possibile riscuotere l’incredibile vincita principale. Per quanto riguarda gli altri premi, il secondo è stato da 2,5 milioni, il terzo da 500mila euro in meno, quindi 2 milioni, invece ammontava a 1,5 milioni il quarto premio e, infine, il quinto e ultimo premio da un milione.

Dati alla mano – insomma – pare facile tratte la conclusione che lo scorso anno l’amatissima lotteria ha distribuito in totale la bellezza di 12 milioni di euro – e possiamo ipotizzare che lo stesso avverrà anche con la Lotteria Italia 2025 -: poco meno della metà, appunto, a Milano, invece i 2,5 milioni sono stati assegnati a un biglietto venduto a Campagna (Salerno), il terzo premio ad Albuzzano (Pavia), il quarto a Roncadelle (Brescia) e il quinto riguarda un biglietto venduto a Montescudo Monte Colombo (Rimini).

