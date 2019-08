Lozano al Napoli: Psv verso il Sì/ Vertice Raiola-De Laurentiis anche per Icardi

Hirving Lozano è assai vicino a vestire la maglia del Napoli nella prossima, imminente stagione: il talento messicano reduce da un fresco infortunio dopo lo scontro di gioco nella ripresa di Psv-Den Haag (per ora nulla di grave ma gli esami nelle prossime ore dovranno stabilire al meglio le condizioni di ripresa del trequartista-esterno sudamericano) sarebbe ad un passo dalla compagine di Ancelotti dopo un corteggiamento partito da lontano anche durante le trattative poi inconcludenti per Pepé e James Rodriguez. Si è concluso un lungo vertice di calciomercato questa mattina tra il procuratore di Lozano, Mino Raiola, e il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis assieme al ds Cristiano Giuntoli: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport24, l’accordo sarebbe stato raggiunto con una cifra vicina ai 45 milioni di euro. L’ingaggio rimarrebbe attorno ai 4-4,5 milioni l’anno e al momento mancano solo i dettagli ultimasti sui diritti d’immagine, tema molto caro e per nulla scontato nei contratti di casa Napoli.

LOZANO AL NAPOLI: MA ANCHE SU ICARDI…

L’entourage di Lozano ha fatto capire, come riporta il Corriere dello Sport, che non esisteranno grossi problemi per sbloccare la situazione: se dunque l’ok arriverà in breve, Ancelotti potrà avere a disposizione quell’esterno-numero 10 perfetto e moderno per dare una scossa all’attacco partenopeo già fortissimo con i rimasti Mertens, Insigne, Callejon, Younes, Verdi e Milik. Attenzione però, l’incontro tra Giuntoli-DeLa e Raiola (che richiede una commissione da 5 milioni di euro per chiudere la trattativa Lozano, ndr) non si è soffermato solo sul centrocampista scaricato dal Psv Eindhoven: secondo Radio Kiss Kiss Napoli, sembrerebbe che in questo summit si sia trattato anche dell’argomento Mauro Icardi. Con l’apertura concreta alla Roma, l’ex numero 9 dell’Inter starebbe valutando anche l’offerta del Napoli con Mino Raiola come sorta di “intermediario” tra Wanda Nara, Marotta e De Laurentiis. Se non dovesse poi andare in porto l’operazione, riporta la Gazzetta, Giuntoli avrebbe già in mano l’asso di scorta da calare: ingaggiare Fernando Llorente, scivolato dal Tottenham, e con una richiesta di ingaggio non superiore ai 4 milioni di euro a stagione per i prossimi 3 anni.

