Luigi Berlusconi, chi é l’ultimo figlio di Silvio Berlusconi?/ Sposato con Federica F

Chi é Luigi Berlusconi, l’ultimo figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario

Nelle ore segnate dalla notizia della morte inattesa di Silvio Berlusconi l’attenzione mediatica é catalizzata non solo sul leader di Forza Italia ma anche sui cari, come l’ultimo figlio del celebre politico, Luigi Berlusconi. Sono riusciti tutti ad accorrere all’ospedale San Raffaele di Milano per un ultimo saluto e per la compagnia al capezzale, come del resto avvenuto costantemente in tutti i 45 giorni di ricovero tra aprile e maggio 2023, dove non è mancato un giorno senza la visita di uno dei 5 figli Berlusconi al nosocomio milanese. Luigi è l’ultimo dei 5 figli che Silvio Berlusconi ha avuto dall’ex moglie ed ex attrice Veronica Lario.

Il quintogenito di Silvio Berlusconi, Luigi Berlusconi, copre un ruolo di rilievo nella gestione delle attività di famiglia. Braccato dagli esperti di gossip, che amano paparazzarlo nel privato, Luigi Berlusconi é felicemente sposato ed é anche papà. Classe 1988 ad Arlesheim, in Svizzera, Luigi è l’ultimo di 5 fratelli Berlusconi: prima di lui vengono Marina (1966) e Pier Silvio (1969), nati dal primo matrimonio di Silvio Berlusconi con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, e Barbara (1984) ed Eleonora (1986), figlie come lui di Veronica Lario. Dopo aver conseguito il diploma presso il Collegio Villoresi di Monza, Luigi Berlusconi consegue la laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano nel 2011. Dopodiché si trasferisce in Inghilterra per specializzarsi in finanza alla JP Morgan di Londra.

Luigi Berlusconi é felicemente sposato con Federica Fumagalli

Berlusconi junior é a capo di posizioni di rilievo nelle varie aziende di famiglia principalmente si occupa di startup. Nel 2007 diventa membro del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. Nel 2012 è Amministratore Unico di B Cinquen S.p.A e Consigliere Fininvest S.p.A. Il 2014 vede Luigi Berlusconi diventare Presidente del Cda di Holding Italiana Quattordicesima S.p.A. Tra il 2016 e il 2018 Luigi Berlusconi si afferma come Consigliere di Amministrazione Mediolanum S.p.A. Ed é al contempo, inoltre, Presidente della Opsis, una Fondazione Onlus di cui lui stesso é il fondatore. Il 7 ottobre 2020 Luigi Berlusconi convola a nozze con la fidanzata storica Federica Fumagalli. Il 28 luglio 2021 i due sono diventati genitori del loro primogenito, Emanuele Silvio. Il 26 ottobre 2022 è nato invece Tommaso Fabio.

Sebbene si riservi della scelta di mantenere un low profile sulla sua vita privata, di recente Luigi veniva immortalato dall’obiettivo fotografico dei paparazzi di Chi magazine insieme ai figli e alla moglie Federica Fumagalli, che lui a quanto pare conosceva per la prima volta durante una serata con gli amici, in un noto locale milanese. Immagini inedite quelle scattate a Milano di recente di Luigi con la family al completo nonostante la nota riservatezza che contraddistingue tutti i membri della famiglia Berlusconi: insieme alla baby sitter dei piccoli Emanuele Silvio e Tommaso Fabio e la guardia del corpo, Luigi si dedica ai suoi bimbi. Spinge l’altalena su cui si diverte il primogenito e coccola il secondo, che per la prima volta compare nelle foto pubbliche.











