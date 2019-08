MAHMOOD, ‘BARRIO E’ IL NUOVO SINGOLO’/ ‘Soldi’ infrange i 100 milioni di streaming

Mahmood è inarrestabile. Mentre ‘Soldi’ continua a macinare successo, il vincitore di Sanremo 2019 ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo dal titolo “Barrio”. A rivelarlo è lo stesso cantautore dalle sue pagine social, che presenta ‘Barrio’, singolo prodotto dallo stesso cantante con Charlie Charles e Dardust, per intenderci Dario Faiani produttore dietro la hit sanremese. Un brano importante che lo stesso cantante ha raccontato così dalla pagine del Corriere della Sera: “Per me la periferia è la normalità e nel brano parlo di amicizie, amori e relazioni. E di come ormai anche chi la vedeva come inferiore stia imparando ad apprezzarla”. Del resto lo stesso Mahmood è cresciuto al Gratosoglio, uno dei quartieri della periferia sud del capoluogo lombardo.

Barrio, è il nuovo singolo di Mahmood

Mahmood torna in radio con un nuovo singolo. Da venerdì 30 agosto arriva in tutte le radio e piattaforme digitale “Barrio”, il degno successo di “Soldi”, un brano dedicato al mondo della periferia a cui il cantante è molto legato. Una canzone che rappresenta molto il cantante, nato da papà egiziano e mamma sarda, che sin da piccolo ha vissuto il mondo della periferie che diverse volte l’ha fatto sentire ‘diverso’. Per il brano ha scelto un termine spagnolo proprio per rappresentare una dimensione che non vuol dire per forza emarginazione e disagio, ma anche “un mix di origini e culture diverse che si amalgamano e trovano un senso di unità molto forte” come ha raccontato al Corriere della Sera. Con l’uscita del singolo, Mahmood ha annunciato anche una serie di tranche di concerti che lo vedranno protagonista in Europa: da Londra a Berlino fino a Barcellona. Una serie di concerti che porteranno la sua musica oltre il confine italiano.

Mahmood: Soldi supera i 100 milioni di streaming

In attesa di scoprire “Barrio” in radio da venerdì 30 agosto, Mahmood in queste ore ha festeggiato un altro importante primato. “Soldi“, la hit con cui ha vinto la 69ima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019 e con cui ha conquistato il terzo posto dell’Eurovision Song Contest 2019 di Tel Aviv, ha infranto i 100 milioni di streaming su Spotify diventando la canzone italiana più ascoltata di sempre. Un vero e proprio record per il cantautore italiano che anche su YouTube ha infranto i 120 milioni di views con il brano considerato uno dei tormentoni di questo 2019!