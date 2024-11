Ospite questa sera nella prima puntata di Belve con Francesca Fagnani, Mara Venier potrebbe tornare a parlare della complessa malattia che ha dovuto affrontare solamente pochi mesi fa nel corso dell’estate, oppure anche della lunga trafila di complicazioni che l’hanno interessata nel corso degli ultimi anni a partire da tumore (fortunatamente scampato) al seno, passando per la paresi facciale e per la depressione rivelata inaspettatamente solo qualche settimana fa; il tutto affrontato con la ferma determinazione di una Mara Venier che raggiunti i suoi 74 anni non è ancora disposta ad appendere il chiodo il suo storico microfono di Domenica In.

Senza dilungarci in lunghe storie sulla notissima carriera di Mara Venier, tra queste righe ci soffermeremo soprattutto sulle numerose malattie che ha affrontato (e sempre superato) nel corso degli ultimi anni, partendo – non a caso – da quel 2017 in cui rivelò per la prima volta l’esistenza del tumore al seno: da una visita improvvisata del dottor Veronesi prima di un intervento nel suo studio di Domenica In, l’amata ‘zia d’Italia’ scoprì la presenza di una “situazione sospetta” che portò il suo medico a consigliarle l’asportazione di parte del seno. Fu proprio Veronesi – assieme al figlio Paolo – a scongiurare l’epilogo peggiore e a suggerirle di non operarsi e seppur sia andato tutto per il meglio, di quei giorni resta l’enorme paura di un diagnosi tumorale.

Malattia Mara Venier: la profonda depressione, il nervo facciale lesionato e l’emorragia alla retina

Solo recentemente – inoltre – nel suo salottino di Rai 1 Mara Venier ha anche rivelato per la prima volta di aver sofferto “tanti anni fa” di un grave forma di depressione che la portò a ricoverarsi in “una clinica di Ancona dove rimasi un mese” per sottoporsi alla “terapia del sonno”: una battaglia lunga e complicata ma che – in pienissimo stile ‘zia Mara’ – è riuscita a superare egregiamente, facendo calare un velo di silenzio su di una delle parentesi più difficili della sua vita.

Un’altra grave – e questa purtroppo mai superata veramente – malattia di cui ha sofferto Mara Venier ci riporta con le mente alla scorsa estate, quando a causa dell’intervento “maldestro di un dentista” ha perso “la sensibilità al labbro inferiore e a buona parte della zona intorno alla bocca”: il medico – infatti – le aveva reciso inavvertitamente un nervo facciale, impedendole di parlare e – addirittura – “di mangiare”; e nonostante abbia cercato di risolvere il problema i medici sono ormai certi che non potrà mai avere un recupero del 100% delle sue capacità.

Infine, l’ultimo problema per Mara Venier è arrivato solamente nel corso dell’ultima estate in cui ha pubblicato un foto da un lettino dell’ospedale con una benda sull’occhio: qualche mese dopo il ricovero ha raccontato al Corriere di aver sofferto per qualche giorno di annebbiamenti della vista ai quali non ha dato grandi attenzioni, salvo poi rendersi conto che “vedevo solamente a metà” con l’occhio sinistro completamente disattivato: in questo caso all’origine ci sarebbe un’emorragia alla retina che è stata prontamente operata e che non è ancora chiaro se verrà completamente risolta.