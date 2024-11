Mara Venier è tra gli ospiti della nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani che torna in prima serata su Rai2. La regina della domenica è pronta a raccontarsi come non ha mai fatto prima aprendo il suo cuore e rivelando aneddoti finora mai detti sulla sua vita privata e lavorativa. Ai microfoni di Francesca Fagnani, infatti, la Venier riguardano una copertina di Playboy per cui ha posato da giovanissima ha provato un grande senso di dolore.

Poco dopo ha confessato: “sono accadute delle cose nella mia vita alla quali non ho saputo reagire e quindi mi hanno potuto fare del male vero. E’ una violenza che mi è stata fatta; una violenza fisica e psicologica che è durata molti anni e che ho subito. Ero incapace di reagire”.

Mara Venier per tutti è la zia Mara, la regina della domenica televisiva doveva tantissimi anni è l’indiscussa protagonista con il programma “Domenica In”. Ogni anno la conduttrice parla di ultima stagione, ma non riesce mai a staccarsi dal programma. “È il mio tallone d’Achille” – ha confessato la Venier che ha accettato nuovamente la conduzione del contenitore della domenica di Rai. Un ritorno molto atteso quella della conduttrice che la scorsa estate ha avuto un problema di salute all’occhio.

Un’estate difficile per la Zia Mara che ha raccontato dalle pagine de Il Corriere della Sera: “avevo cominciato da poco a girare il film di Ferzan Ozpetez e avevo dei fastidi all’occhio”. La conduttrice inizia a vederci male, ma credeva fosse qualcosa causato dalla sporcizia degli occhiali. Così ha proseguito senza dargli peso ed importante fino a quando è stata vittima di una improvvisa emorragia alla retina dell’occhio destro. Improvvisamente una sera si rende conto di vedere solo da un occhio, mentre dall’altro vedeva solo nero. Il giorno dopo era in sala operatoria. Fortunatamente ha risolto bene, ma non nasconde “è stato un trauma”.

