Mara Venier e i problemi all’occhio: “Vedevo solo metà televisore“

Mara Venier si appresta a tornare in onda con la nuova edizione di Domenica In, al via da domenica 15 settembre 2024, nonostante i recenti problemi all’occhio. Al Corriere della Sera, la conduttrice ha ammesso che “è stata un’estate complicata, diciamo pure da incubo“, per via di quello che è successo lo scorso luglio, e che spiega nel dettaglio nel corso dell’intervista: “Avevo cominciato da poco a girare il film di Ferzan (Ozpetek), avevo dei fastidi all’occhio, vedevo male ma pensavo fosse colpa degli occhiali sempre sporchi. Non ci ho fatto caso, non gli ho dato peso, è stato un errore mio, se avessi capito subito che qualcosa non andava avrei guadagnato tempo“.

Alla fine si è rivelata “un’improvvisa emorragia alla retina dell’occhio destro che nel giro di 5 giorni si è espansa sempre di più. Un lunedì sera guardando la tv mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore, ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto scuro, tutto nero. La mattina dopo ero già in sala operatoria”.

Mara Venier su Domenica In: “Questa sarà davvero l’ultima“

Mara Venier nel corso dell’estate si è sottoposta a tre operazioni, ma il problema non è ancora stato risolto: “Pochi giorni fa ho fatto la terza operazione, me ne aspettano altre due. È una cosa lunga, sperando di riguadagnare la vista. Ora vedo qualcosa, ma ancora molto sfuocato. Sono in buone mani, ma è stato un trauma“. Tuttavia, “l’umore non è dei migliori, mi ha aiutato l’impegno nel film di Ozpetek, dal punto di vista psicologico lavorare mi ha fatto bene, mi ha spinto a reagire e andare avanti. Per due volte sono stata operata e il giorno dopo ero sul set. Si addiceva al personaggio, con gli occhiali, sempre dimessa e struccata”.

I problemi di salute di certo non pregiudicheranno il suo ritorno in televisione al timone della “sua” Domenica In che, conferma al Corriere della Sera, sarà davvero l’ultima: “Anche quest’anno avevo deciso di non farla più, ma non so dire di no. Questa però sarà davvero l’ultima, anche se lo dico da sei anni. Giuro: questa è l’ultima, è una promessa che faccio prima di tutto a me stessa”.