Manuel Bortuzzo, innamorato della fidanzata Angelica Benevieri/ “Ho chiesto il permesso a suo cugino”

Manuel Bortuzzo innamorato di Angelica Benevieri: “Vogliamo vivere il meglio“

Archiviata la storia d’amore con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo ha ufficialmente ritrovato il sorriso al fianco di un’altra ragazza. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sembra aver infatti dimenticato la Princess, conosciuta proprio nella Casa di Cinecittà, ed è pronto a ripartire al fianco della tiktoker Angelica Benevieri. Intervistato dal settimanale Chi, in cui ha anche ripercorso la sua avventura nel reality, il giovane nuotatore racconta a cuore aperto la storia d’amore con la nuova fidanzata, spiegando come si sono conosciuti.

“È una ragazza speciale, ed è la cugina di uno dei miei migliori amici – spiega Bortuzzo. – Ci siamo trovati bene e vogliamo vivere il meglio di quello che verrà. Siamo usciti una sera insieme con gli amici e ci siamo avvicinati. Mi ha fatto vedere una foto che ci eravamo scattati tre anni fa nel ristorante dove lavora, è stata una bella coincidenza, nella vita tutto può succedere. Ho chiesto il permesso a suo cugino, mi faccio mille problemi. Ma, quando vivi sensazioni che ti fanno stare tranquillo, non c’è niente di cui avere paura“.

Manuel Bortuzzo e la fidanzata Angelica Benevieri: dai rumors all’ufficialità

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri ha vissuto di rumors e indiscrezioni, sino alla conferma sui social da parte dei diretti interessati. Prima uno scatto condiviso su Instagram che li ritrae mentre si baciano, felici ed innamorati, poi una dedica d’amore condivisa su TikTok dall’influencer. Un indizio dietro l’altro, i due sono gradualmente usciti allo scoperto schivando ogni critica, come quella indirizzata dai fan alla Benevieri per un vecchio video in cui ironizzava sulla disabilità.

Uno scivolone del passato, quando lei era ancora adolescente, e perdonato anche dallo stesso Bortuzzo. La coppia è ora pronta a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole, questa volta in maniera ufficiale dopo le dichiarazioni dell’ex gieffino a Chi. Nonostante le grandi emozioni vissute al fianco di Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip e subito dopo l’uscita dal gioco, la Princess sembra per lui ormai solo un lontano ricordo.

