Matteo Salvini lancia merendine alla festa Lega/ Video, “resisteremo col chinotto”

Matteo Salvini protesta contro la proposta di tassare le merendine ipercaloriche e le bibite gasate, idea pensata per raccogliere fondi per le scuole italiane. Il leader della Lega sceglie la strada della “disobbedienza civile”, del resto è abituato alle provocazioni. E dunque dal palco della Zena Fest, la festa del partito a Genova, l’ex ministro dell’Interno comincia a lanciare merendine ai simpatizzanti che ascoltano il suo intervento. Un gesto in evidente polemica con il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramenti, che ha avuto l’idea di questa nuova tassa. Salvini, dopo aver ricevuto diversi pacchi di brioche, scarta le confezioni e inizia a elargire le singole merendine. «Resisteremo col chinotto, non fraintendete», aggiunge. Tra l’altro sono tutte Kinder, e il marchio è ben in vista: una semplice coincidenza? La polemica di Salvini in ogni caso è esplicita. Ovviamente i social non potevano che dare risalto a questa vicenda, anche in chiave ironia.

MATTEO SALVINI LANCIA MERENDINE ALLA FESTA LEGA A GENOVA