Maturità 2022 materie Seconda Prova/ Quali per ogni indirizzo: Classico, Scientifico…

MATURITÀ 2022, MATERIE SECONDA PROVA: COME FUNZIONA

La Seconda Prova della Maturità 2022 è in programma quest’oggi, giovedì 23 giugno. L’esame, come da tradizione, riguarda le materie di indirizzo. Gli studenti di tutta Italia, però, si troveranno di fronte ad una metodologia del tutto inedita in questa annata caratterizzata dal ritorno alla normalità dopo la pandemia di Covid-19. Le tracce, infatti, diversamente da quanto accadeva prima del 2019, saranno differenti non soltanto a seconda dell’indirizzo di studio, ma anche da istituto ad istituto: saranno le commissioni d’esame interne a occuparsi della loro elaborazione in base agli argomenti trattati durante l’anno scolastico.

Le sotto commissioni hanno dovuto ovviamente compiere le proprie scelte in base a quelle che sono state le direttive del MIUR. Il Ministero dell’Istruzione, in tal senso, ha stilato la lista delle materie della Seconda Prova della Maturità 2022 per tutti gli indirizzi liceali, tecnici e professionali. La scelta delle tracce sarà comunque in parte dettata dalla casualità. I professori delle materie di indirizzo designate dal MIUR per l’esame, infatti, in ogni istituto sono stati collegialmente incaricati di preparare tre tracce. Quella che verrà utilizzata, per tutte le classi coinvolte, sarà sorteggiata il giorno stesso dell’esame.

MATERIE SECONDA PROVA ALLA MATURITÀ 2022: QUALI SONO

Quali sono le materie della Seconda Prova alla Maturità 2022? Andiamo subito a vedere cosa ha scelto il MIUR. Per quanto riguarda gli indirizzi liceali: al Liceo classico ci sarà latino; al liceo scientifico c’è matematica; al Liceo scienze umane c’è scienze umane; al Liceo scienze umane opzione economico sociale c’è diritto ed economia politica; al Liceo linguistico c’è lingua straniera 1; al Liceo musicale e al liceo coreutica c’è teoria, analisi e composizione; al Liceo artistico c’è una materia diversa a seconda degli indirizzi.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, ecco le materie della seconda prova, Maturità 2022: per Amministrazione Finanza e Marketing AFM c’è economia aziendale; per Relazioni internazionali per il marketing c’è economia aziendale e geopolitica; per Costruzioni ambiente e territorio c’è progettazione; per Meccanica, meccatronica, energia c’è impianti, disegno e progettazione; per Informatica e Telecomunicazioni c’è informativa e sistemi e reti; per Grafica e Comunicazione c’è progettazione multimediale; per Agrario c’è trasformazione dei prodotti; per Turistico c’è discipline turistiche e aziendali; per Trasporti e Logistica c’è logistica; per Sistema Moda c’è ideazione e progettazione; per Elettronica ed Elettrotecnica c’è elettronica ed elettrotecnica.

Per quanto riguarda gli indirizzi professionali, le materie della seconda prova, Maturità 2022: per Servizi enogastronomia e ospitalità alberghierac’è scienza e cultura dell’alimentazione; per Accoglienza turistica c’è diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva; per Professione Agricoltura c’è economia agraria; per Servizi commerciali c’è tecniche professionali dei servizi commerciali; per Manutenzione e assistenza tecnica c’è tecnologie tecniche installazione e manutenzione; per Servizi socio sanitari c’è igiene e cultura medico sanitaria.

