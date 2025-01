Mediobanca boccia l’offerta del Monte dei Paschi di Siena: la risposta del CdA all’Ops è stata negativa, perché la tesi è che distrugga fortemente il valore per gli azionisti. Mps aveva annunciato venerdì l’offerta pubblica di scambio, non concordata, martedì il riscontro comunicato con una nota stampa dalla banca guidata da Alberto Nagel. Le parole usate sono state scarne, ma arrivano dritto al punto: l’Ops è giudicata “ostile e contraria agli interessi” dell’istituto, ma si riscontra anche l’assenza di un “razionale industriale e finanziario“, arrivando alla conclusione indicata in apertura.

Importante è anche il riferimento alla presenza di intrecci azionari delicati e importanti: il riferimento è a Delfin, che è il primo azionista di Mps e ha il 10% di Generali, e a Caltagirone, che ha il 5% in Mps e il 7% in Generali. Quindi, le tre banche si ritroverebbero con gli stessi azionisti e, tenendo conto che l’offerta è solo in azioni, il rischio per Piazzetta Cuccia è che emerga una “disomogeneità negli interessi rispetto al resto della compagine azionaria“.

MEDIOBANCA BOCCIA OPS DI MPS: LE MOTIVAZIONI

Per quanto riguarda l’assenza di un razionale industriale, l’offerta viene giudicata negativa da Mediobanca in quanto causerebbe un indebolimento considerevole dello schema di business, che è concentrato su settori specifici e redditizi, come la gestione patrimoniale e investimenti bancari. Per quest’ultimo segmento, è importante avere un giudizio indipendente e non avere conflitti di interesse, invece questo tipo di operazione causerebbe una perdita di clienti per questo motivo.

Oltre alla perdita di clientela, ci sarebbe anche una di risorse umane, e tutto ciò distruggerebbe valore per gli azionisti di entrambe le banche. Anche il calo del titolo di Monte dei Paschi di Siena rappresenta una prova di fragilità che inficia l’esito dell’operazione, secondo Mediobanca. Infine, per quanto riguarda il comunicato in questione, l’approvazione è stata effettuata dal CdA, ma si sono astenuti i consiglieri Sabrina Pucci e Sandro Panizza.

