Meteo allerta neve Venezia, Padova e Lombardia/ Maltempo al Nord, allarme a Milano

Da Venezia a Verona, da Padova fino ai maggiori centri della Lombardia: l’allerta neve per le prossime ore non è di quelle “impossibili” come tristemente vissuto nelle scorse settimane sul fronte pioggia-fango, ma resta comunque discreta l’attenzione da porre al meteo nelle prossime ore per le prime imbiancate della stagione anche in Pianura. Tra Veneto e Lombardia l’allerta neve scatta da questo pomeriggio fino alla serata di domani, venerdì 13 dicembre: nelle scorse è stata emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, intanto, un’allerta meteo per rischio neve che riguarda il bacino di Milano, Brescia e Bergamo. Il Comune di Milano in particolare ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) alla centrale operativa della Protezione civile a partire dalla mezzanotte di oggi, «per il monitoraggio della situazione meteo e delle precipitazioni in città», e invita i cittadini ad utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti di domani. Non una nevicata fitta ma comunque qualche fiocco dovrebbe vedersi nelle prossime 12 ore tra Milano, Torino e Bologna. Come riporta il servizio di Meteo per La Repubblica, «Dopo le precipitazioni al Nordovest, domani il fronte raggiungerà il resto del Nord con neve in collina, a tratti mista a pioggia non esclusa anche in pianura. Fiocchi a tratti in pianura saranno possibili sull’Emilia, ma anche tra Lombardia e Veneto, Piemonte e sulla Romagna, fino alle coste».

ALLERTA METEO NEVE: ECCO DOVE IMBIANCHERÀ DOMANI

Questa mattina diverse città del Veneto si erano già svegliate sotto la neve, specie Padova, Verona, Vicenza e Rovigo, mentre nelle prossime ore tra gelo e neve lieve sarà la provincia di Venezia a segnalare le maggiori criticità. Il bollettino Arpav di questo pomeriggio recita «giovedì e venerdì il transito da ovest di due saccature con aria fredda porterà sulla nostra regione alcune fasi molto nuvolose, probabilmente con un po’ di precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote generalmente basse». Il Comune di Venezia ricorda ai cittadini che nel piano d’informazione «Ocio che nevega» vengono indicati diversi consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo. Secondo il bollettino della Protezione Civile, incrociato con le allerta delle singole operatività regionali, le città dove domani potrebbe scattare la prima vera imbiancata della stagione invernale saranno: Milano, Torino, Varese, Bergamo, Brescia, Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Verona, Vicenza. La neve sarà abbondante invece ad alta quota, con un metro addirittura ai 1400 metri in Valle d’Aosta e sugli Appennini dell’Emilia.

