Proseguono le riforme messe in atto dal Ministro Valditara per la scuola. Tra queste si inserisce un’importante novità: dal prossimo anno scolastico il metodo Montessori, come riporta il Corriere della Sera, sarà inserito anche alle scuole medie. Si è arrivato a questo risultato dopo la sperimentazione positiva messa in atto presso l’Istituto Comprensivo Riccardo Massa di Milano. Soddisfatta di questa importante iniziativa anche Paola Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione, dal momento che l’Italia sarà il primo Paese al mondo ad adottare il metodo Montessori anche alla scuola secondaria di primo grado.

Il disegno di legge che contempla questa novità, relativo la “Revisione della disciplina in materia di valutazione degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, è stato approvato all’unanimità in seno alla Camera dei Deputati lo scorso 25 settembre 2024. L’auspicio degli ‘addetti ai lavori’ è che il metodo possa svilupparsi ulteriormente.

I VANTAGGI DEL METODO MONTESSORI

Come ha ricordato anche Milena Piscozzo, dirigente scolastica dell’istituto dove si è svolta la sperimentazione, il metodo Montessori migliora l’apprendimento degli studenti, aiutandoli soprattutto a sviluppare autonomia e responsabilità. Gli alunni sono incoraggiati a osservare, sperimentare e lavorare in modo indipendente, favorendo uno sviluppo equilibrato della personalità, fondamentale per l’inclusione scolastica e l’orientamento.

Nell’edizione della fiera Didacta che si terrà il prossimo marzo 2025 verrà posto un focus proprio sul metodo Montessori sull’ordinamento della scuola secondaria di primo grado con la formazione degli insegnanti. La riforma prevede infatti anche l’istituzione di corsi di differenziazione didattica per la specializzazione dei docenti che opereranno nelle classi Montessori della scuola secondaria di primo grado. I docenti che completeranno questo percorso saranno inseriti in appositi elenchi, utilizzati per l’assegnazione di contratti a tempo indeterminato e determinato nelle classi Montessori.

