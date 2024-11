La settimana è giunta al termine, è arrivata la domenica e da domani riprenderà ancora una volta la routine, con la scuola, l’università e per chi è un po’ più adulto, il lavoro. Niente paura, però, perché come ogni settimana, anche in quella che comincerà domani non mancano i diversivi per provare a distrarsi e sognare in grande, magari una maxi vincita che potrebbe cambiare la vita a chiunque di noi. Parliamo ovviamente del concorso del Million Day del quale parliamo sempre come un gioco in grado di regalare cifre molto alte con un regolamento molto semplice e immediato. Prima di pensare però alla settimana che comincerà domani, dedichiamo le nostre attenzioni a oggi, a questa estrazione della domenica, che chissà, magari potrebbe regalarci qualche bella soddisfazione.

Numeri vincenti Million Day/ Le cinquine del 23 novembre 2024: l'estrazione delle 20.30

I numeri fortunati del concorso li scopriremo solamente tra poco: i giocatori potranno consultarli leggendo questo articolo del Sussidiario.net oppure andando proprio sul sito ufficiale del concorso in modo tale da controllare se il proprio scontrino sia o meno vincente. C’è poi anche un’altra sezione del sito che permette di analizzare e confrontare le cinquine vincenti del concorso con le proprie, nella speranza che i numeri coincidano completamente. Se così fosse, infatti, i giocatori potrebbero portare a casa il massimo premio in palio che per il Million Day è di un milione di euro mentre per il concorso secondario, che dà una chance ulteriore ai propri numeri, è di 100.000 euro. In ogni caso premi importanti che regalerebbero una grande soddisfazione a chi riesce ad agguantare questa grande cifra. Dopo aver ricordato qualche regola base del gioco, andiamo a scoprire le cinquine fortunate del concorso di oggi delle ore 13.00.

Million Day ed Extra Million Day: l'estrazione delle 13.00/ Numeri vincenti del 23 novembre 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: ALLA SCOPERTA DEI NUMERI VINCENTI DELLE 13

Million Day: –

Extra Million Day: –