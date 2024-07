Nessy Guerra spostata in un nuovo luogo protetto/ “Tamer arrestato poi rilasciato due ore dopo”

A Chi l’ha visto grande spazio al caso di Nessy Guerra, la donna italiana che si trova attualmente in Egitto, in un luogo segreto, a protezione del suo compagno nonchè padre della sua figlia. Qualcuno ha però svelato dove si stava nascondesse la donna a Tamer Amuda (italiano), il compagno violento della stessa Nessy, di conseguenza la donna è stata trasferita in un altro luogo protetto.

Nessy Guerra, arrestato il marito Tamer Amuda/ Audio con maledizioni a Chi l'ha visto?: "Un castigo doloroso"

“Tamer è stato arrestato per quello che ha fatto nei confronti dei consoli italiani – ha spiegato l’avvocato della donna in diretta su Rai Tre – li ha minacciati pubblicamente e poi ha fatto irruzione in tribunale, e quindi lo hanno arrestato la scorsa notte”, peccato però che Nessy Guerra sveli: “E’ stato dentro solo due ore quindi adesso è libero”. Poi ha aggiunto: “Adesso siamo tranquille (è con la madre e la figlia ndr), è stato uno choc, dover partire improvvisamente, fare i bagagli. Sono rimasta un po’ di stucco, non sembra che le cose si stiano muovendo così bene in fondo”.

NESSY GUERRA, IL PAPA’: “VORREI STARE CON MIA MOGLIE E MIA FIGLIA”

In collegamento con Chi l’ha visto anche il padre di Nessy Guerra, che ha aggiunto: “Io vorrei stare con mia moglie e mia figlia, vorremmo liberarci di questa agonia. Tamer Amuda? E’ un manipolatore falso come Giuda, lo conosciamo bene, dice che gli hanno rapito la figlia quando lei è con la madre”.

E ancora: “Fino a quando non c’è la sentenza finale nessuno ha rapito nessuno e loro sono fuori legge con queste pretese, non hanno basi legali, è solo strategia del terrore da gente che vuole fare le leggi come vuole loro. Noi dobbiamo ringraziare l’Egitto e la Farnesina che ci stanno dando la mano”. Poi si è rivolto direttamente a Tamuda: “Di la verità che a te non ti interessa della figlia, usi la religione a tuo piacimento, sei un falso”.

NESSY GUERRA, L’AVVOCATO: “’E’ VERO, TAMER AMUDA È STATO RILASCIATO MA…”

In seguito ad alcune indagini è emerso che Tamuda sarebbe stato scarcerato, così come confermato anche dalla Farnesina: “Una cosa strana – ha aggiunto l’avvocato di Nessy Guerra – io questo mattina ho parlato con Vincenzo Nigro, portavoce di Tajani, che mi aveva assicurato che era stato arrestato per minacce ai consoli, sia quello onorario che quello in carica, e anche per le manifestazioni avute in sede processuale. Il fatto che lui sia stato scarcerato può essere a mio avviso un momento in vista magari di un processo, abbiamo per lo meno la certezza che per i reati per cui è stato denunciato verrà processato”.

Tamer Amuda se l’è presa moltissimo con i due consoli con minacce, ha aggiunto Federica Sciarelli “Ma hanno rafforzato le misure di sicurezza, ci dicono dalla Farnesina nei confronti di Nessy Guerra e ciò vuol dire che Tamer non è una persona che ci fa stare tranquilli”, aggiunge la conduttrice. “Anche questo aspetto mi è stato comunicato dalla Farnesina, sappiamo che Nessy è ora in un luogo sicuro, è sorvegliata dai carabinieri ed è scortata giorno e notte è in totale protezione e questo ci fa stare tranquilli, il secondo fatto è fare in modo che quest’uomo non può avere l’affido di una minore”, conclude l’avvocato.

