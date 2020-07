Nicola Porro vs Azzolina-Arcuri/ Video: “3 miliardi per banchi delle scuole di m*rda”

«Il problema sono Arcuri e Azzolina»: così Nicola Porro in un video pubblicato sui social network commentando il “caso” banchi scuola. Il conduttore di Quarta Repubblica stronca nettamente il progetto del Ministero dell’Istruzione, sostenuto dal commissario: «Noi facciamo debiti su debiti per fare che cosa? Noi affidiamo a Conte, Casalino e Azzolina… Stiamo spendendo 3 miliardi di euro per fare i banchi delle scuole: siamo dei pazzi drogati!». E Porro esplode: «Secondo voi chi dovrà pagare i 3 miliardi di euro per i banchi delle scuole? Gli stessi che oggi vanno a scuola, non vi preoccupate: se avranno mai un lavoro, dovranno pagare le tasse per pagare i banchi di m*rda che Arcuri and Co. stanno cercando».

NICOLA PORRO VS AZZOLINA E ARCURI: IL VIDEO

Nicola Porro boccia senza attenuanti l’operato del Governo e mette in evidenza i limiti del progetto targato Azzolina-Arcuri: «Prima si fa l’emergenza, poi si chiudono le scuole, poi si dice che i bambini devono tornare a scuola, poi si inventano dei protocolli sanitari fatti col c*lo, e questi studenti dovranno andare a scuola e dovranno chiedere alle aziende di produrre in 20 giorni quella che è la produzione italiana di banchi per cinque anni». E il giornalista precisa in seguito: «In più non puoi partecipare a questo bando se non puoi offrire la produzione italiana che nessuno è riuscito a fare l’anno scorso. È un bando scritto con i piedi». Qui di seguito il video della sfuriata

PORRO COMMENTA I BANCHI CON LE ROTELLE #Azzolinabocciata pic.twitter.com/I4lgcqs8nK — Noi con Salvini (@Noiconsalvini) July 24, 2020





