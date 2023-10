Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona/ La storia durata 7 anni, la brusca rottura e i rapporti col figlio

Nina Moric è l’ex moglie di Fabrizio Corona: i due sono convolati a nozze dopo un solo anno di fidanzamento, nel 2001, e sono stati insieme fino al 2007, periodo in cui hanno dato alla luce Carlos Maria. Si erano conosciuti mentre lui era il re dei paparazzi, mentre lei una modella affermata. L’amore era scoccato immediatamente, ma presto sono arrivati i problemi. La loro storia infatti è sempre stata piuttosto burrascosa, come dimostrano i rapporti attuali. Il divorzio è arrivato ufficialmente nel 2013 dopo una lunga battaglia legale per l’affidamento del figlio, il quale attualmente vive con il padre.

La donna ha sofferto molto la rottura della loro famiglia. È proprio in virtù di ciò che in due occasioni, secondo alcuni rumors, avrebbe tentato il suicidio. La prima volta nel 2009, quando un suo amico allertò i soccorsi, sostenendo che aveva assunto un mix di farmaci. La seconda volta nel 2015, quando era stata la mamma a portarla in ospedale, dicendo che si era tagliata le vene. La diretta interessata, tuttavia, ha sempre smentito: in un caso affermando di avere soltanto esagerato coi sonniferi, nell’altro invece di essere accidentalmente caduta in casa.

Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona: gli scontri in Tribunale e in tv per il figlio Carlos

Fabrizio Corona e l’ex moglie Nina Moric tuttora sono in contrasto, soprattutto per quel che concerne il figlio Carlos Maria. “Non lo vede mai, anche se lui la chiama. Un giorno gli dice vieni e un giorno sparisce. So che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre, questi ultimi due anni per lei sono stati i più difficili”, ha raccontato di recente l’imprenditore in una intervista a Belve. Inoltre, ha ammesso anche di averla denunciata per avergli sottratto illecitamente 50 mila euro e di essersene pentito.

Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate alla diretta interessata, la quale ha replicato velatamente su Instagram: “Le persone veramente malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliosi del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime. Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento”.











