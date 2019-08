No Gronda Genova, Toninelli boccia opera/ Mit, altra Analisi costi-benefici come Tav

La Gronda a Genova non si fa, o quantomeno con Ministro Toninelli il concetto di “No Gronda” vince su tutto, anche sulla necessità che la Liguria possa avere un’opera pubblica che aiuti nel concreto il traffico e gli scambi commerciali dopo il crollo del Ponte Morandi. La Gronda di Ponente e interconnessione A7-A10-A12 – progetto in campo da anni, ben prima dei guai del Ponte sull’A12 – ha ricevuto questa mattina un “no secco” tramite l’analisi costi-benefici pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, forse l’ultimo atto di Toninelli al Mit prima della caduta definitiva del Governo gialloverde. «L’analisi suggerisce di cogliere l’opportunità di perseguire opzioni infrastrutturali più efficienti in termini trasportistici, ambientali e finanziari», si legge nelle comunicazioni del Mit dopo la pubblicazione del documento col quale viene sostanzialmente data ragione al movimento “No Gronda” che, esattamente come sulla Tav, ha trovato fin dalle origini un importante assist politico nel Movimento 5 Stelle.

TONINELLI ANCORA CON LA COSTI-BENEFICI: GRONDA BOCCIATA

Mentre il Governo sta contando gli ultimi giorni prima del cambiamento – o Elezioni o nuovo asse Pd-M5 – Toninelli ha voluto togliersi l’ultima soddisfazione pubblicando un documento che farà diverse polemiche e che, qualora 5Stelle e Partito Democratico sederanno assieme a Palazzo Chigi sarà decisamente difficile trovare una quadra, esattamente come avvenuto fra grillini e Lega sul progetto della Tav. «L’analisi evidenzia opportunità di effettuare un approfondimento, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, per una valutazione più puntuale delle alternative di progetto», riporta ancora l’analisi costi-benefici, schema non funzionato al meglio nei mesi passati quando comunque, nonostante il “niet” di Toninelli il progetto dell’Alta Velocità si è poi comunque approvato lo stesso. Secondo l’analisi servono «altre opzioni», e nella relazione si stima anche in un miliardo di euro il costo di un eventuale scioglimento del contratto per i lavori affidati a Società Autostrade per l’Italia. Durissimo il primo commento di Aspi «L’analisi costi-benefici pubblicata sul sito del Mit è di una superficialità sconcertante e porta a conclusioni sbagliate. L’opera è stata suggerita da migliaia di genovesi che hanno partecipato al dibattito pubblico». Duro anche il primo commento del Governatore della Liguria, «Il colpo di coda di Toninelli! Anche se il Governo non esiste più, il ministero delle Infrastrutture a guida grillina boccia la Gronda di Genova, un progetto già fatto e che gli italiani stanno già pagando. Anzi, molte persone e molte aziende sono già state espropriate perché il cantiere sarebbe già dovuto partire mesi fa», attacca il Presidente della Regione Giovanni Toti sul proprio profilo Facebook, «L’arroganza non ha limiti: per compiacere i grillini liguri, che in campagna elettorale si sono schierati contro l’opera, il Governo boccia un’infrastruttura strategica per tutti i porti e il nord-ovest del Paese. Aspetto il Pd che venga a dire ai genovesi che pur di andare al Governo, ha ragione Toninelli .Il confronto istituzionale sulla Gronda c’è già stato».

