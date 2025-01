Con la solita doppia cadenza giornaliera, sta per iniziare anche oggi – ovviamente martedì 28 gennaio 2025 – la caccia ai premi del Million Day e dell’Extra MillionDay che alle ore 13:00 e alle 20:30 ci regaleranno i loro classici due concorsi che tra cinquine e combinazioni varie potrebbero avere in serbo qualche interessantissima sorpresa per i più fortunati tra voi cari lettori: come sempre facciamo, ovviamente noi del ilSussidiario.net seguiremo in diretta entrambe le estrazioni del Million Day per riportarvi i numeri vincenti comodamente tra queste righe in modo che voi non dobbiate impelagarvi tra siti ed app per trovarli; ma è anche sempre bene mettere in chiaro che ai due appuntamenti con la Dea Bendata riserveremo altrettanti differenti articoli dei quali questo è solamente il primo, ovviamente dedicato all’appuntamento delle ore 13!

Se per la prima volta foste capitati al cospetto dei concorsi del Million Day, allora questo articolo è decisamente quello che fa al caso vostro perché oltre ai numeri vincenti (riportati solo quando sarà il momento) vogliamo anche ricordarvi le semplicissime regole: la prima da chiarire – ovviamente – è che per giocare vi basterà scegliere cinque numeri che dovrete inserire (barrandoli con la penna, oppure cliccandoli con il mouse in base alla modalità di gioco scelta) nell’apposita schedina facilmente reperibile in qualsiasi ricevitoria o sito abilitato dall’Agenzia Dogane e Monopoli!

Dopo aver scelto i vostri cinque numeri fortunati – inoltre – potrete anche decidere di renderli validi per il concorso aggiuntivo comunemente chiamato Extra Million Day dal quale saranno esclusi (in fase estrattiva) i primi cinque numeri sorteggiati: in questo caso la vostra scommessa costerà 2 euro invece che il consueto uno; mentre complessivamente varieranno anche i premi in palio a partire dal classico milione che si ridurrà a dei comunque ottimi 100mila euro.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: