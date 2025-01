Siamo giunti anche oggi, domenica 26 gennaio 2025, alla seconda estrazione quotidiana del Million Day, un appuntamento classico delle ore 20:30 per tutti coloro che si sono appassionati a questo gioco con i numeri. Del resto per vincere dovrete dare letteralmente i numeri, o meglio, provare ad entrare nella “mente del pallottoliere” prevedendo quali saranno le cifra che usciranno.

Purtroppo servirebbe una magia o una macchina del tempo per individuare le cinque cifre del Million Day, di conseguenza non possiamo che affidarci ai soliti escamotage quando vogliamo giocare dei numeri. C’è chi ad esempio si gioca la data del giorno dell’estrazione, e in questo caso 1, 20, 25 e 26 con l’aggiunta di un numero a piacere, magari il proprio numero fortunato. C’è chi invece fa affidamento sui sogni andando poi a vedere il significato sulla smorfia napoletana, e c’è anche chi ha dei numeri del cuore che magari si gioca sempre al Lotto e che sfrutta anche per il Million Day. L’importante è fare centro, individuando le cinque cifre fortunate che possono permetterci di portarci a casa un bel milione di euro, o eventualmente il premio di consolazione da 100.000 euro per gli extra Million Day.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: