NYT: “Joe Biden pronto a fare un passo indietro”/ Casa Bianca smentisce: “Assolutamente falso”

Joe Biden sarebbe pronto a lasciare la candidatura in vista delle elezioni Usa del prossimo novembre 2024… anzi no. La “bomba” è stata sganciata nelle scorse ore dall’autorevole New York Times, ma in seguito è stata smentita dalla Casa Bianca, confermando la volontà dell’attuale presidente degli Stati Uniti di presentarsi il prossimo autunno alle elezioni.

Come si legge sul sito di Rai News, l’amministrazione di Joe Biden ha negato categoricamente l’indiscrezione rilanciata dal New York Times, parlando di affermazioni assolutamente false, con tanto di risposta piccata del portavoce Andrew Bates su X. Al di là della smentita e della presunta fake news, quelli che stanno vivendo Biden e i Democratici sono giorni a dir poco cruciali.

JOE BIDEN PRONTO A FARE UN PASSO INDIETRO? CRESCE L’OPZIONE KAMALA HARRIS

Da quando c’è stato l’atteso confronto fra Donald Trump e il commander in chief, in cui quest’ultimo è apparso decisamente affaticato, si sono rincorse e moltiplicate le voci circa una possibile abdicazione da parte di Joe Biden, per lasciare posto ad un candidato più forte, ma fino ad oggi ogni notizia è stata etichettata come falsa.

Seppur il massimo esponente dei Dem americani abbia affermato di aver “fatto un casino” in occasione del duello televisivo alla CNN, quest’ultimo non intende arretrare e si dice convinto di poter battere il tycoon e di poter governare per altri quattro anni al meglio. Nel frattempo si stanno provando ad ipotizzare gli eventuali nomi di sostituiti di Biden, con il sogno che rimane Michelle Obama, ma l’ex First Lady non è intenzionata a scendere in campo nonostante pressioni da più parti. Si potrebbe quindi candidare Kamala Harris, la vice presidente, ma secondo un recente sondaggio Rueters/Ipsos, non basterebbe per avere la meglio su Trump.

JOE BIDEN PRONTO A FARE UN PASSO INDIETRO? DEMOCRATICI DIVISI E TRUMP GONGOLA

Intanto, almeno di facciata, i democratici hanno fatto quadrato e dopo un incontro nelle scorse ore hanno fatto sapere, tramite il governatore del Minnestoa, Tim Waltz, che sono tutti dalla parte di Biden, spiegando di voler assolutamente vincere il prossimo novembre. In realtà non sarebbero proprio tutti visto che sono diversi i deputati Dem che stanno chiedendo il famoso “passo indietro”. Fra questi vi sarebbe Jim Clyburn secondo il New York Times, una figura che risultò fondamentale nel 2020 per la vittoria dell’attuale presidente degli Stati Uniti, in quanto molto quotato fra la comunità afroamericana.

Clyburn sarebbe pronto a sostenere Kamala Harris e occhio anche a Raul Grijalva, dell’Arizona, che al NYT ha detto esplicitamente che bisognerebbe “guardare altrove” e che Biden dovrebbe “abbandonare la corsa”. E in tutta questa situazione chi gongola è ovviamente Donald Trump il cui vantaggio nei confronti di Joe Biden starebbe crescendo secondo i sondaggi, con l’ex presidente che avrebbe dalla sua il 49 per cento degli elettori contro il 43 dello sfidante: con l’avvicinarsi al prossimo novembre questa forchetta potrebbe ampliarsi ulteriormente.











