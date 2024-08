Francesca Fangio eliminata alle Olimpiadi, il commento di Elisabetta Caporale

Ieri sera si sono disputate le semifinali dei 200 rana femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024, e Rai2 ha rischiato di andare incontro ad una nuova polemica dopo l’intervista di Elisabetta Caporale a Benedetta Pilato. L’atleta in questione questa volta è Francesca Fangio, eliminata ieri dalla semifinale dopo la sua settima posizione ed impossibilitata così ad accedere alla finale. Il telecronista Tommaso Mecarozzi più volte non ha potuto far intervenire l’ex nuotatore Luca Sacchi, al suo fianco durante il commento delle gare, a causa di varie interruzioni.

E, anche poco prima dell’immediato intervento di Francesca Fangio ai microfoni della Caporale, il telecronista, rivolgendosi a Sacchi, ha esclamato ironico: “Oggi non è la tua giornata perché andiamo da Elisabetta Caporale, è arrivata Francesca Fangio”. Tuttavia la giornalista, fraintendendo, ha ipotizzato che il commento del telecronista fosse rivolto proprio alla giovane nuotatrice, e le ha così rivolto la seguente osservazione: “Francesca, mi riferisco a quello che ha detto adesso Tommaso Mecarozzi: non è neanche la tua di serata”.

Francesca Fangio: “Bello partecipare“, Elisabetta Caporale: “Lo vedo“

Il commento di Elisabetta Caporale ha rischiato di accendere una nuova polemica dopo la sua intervista a Benedetta Pilato, giudicata da molti poco empatica nei confronti dell’atleta. Francesca Fangio ha però così risposto: “No, non direi tanto così. Direi che sono andata un po’ alla rincorsa della qualificazione, non è mai semplice quando è così“. Poi, non trattenendo le lacrime in diretta tv a fine gara, ha rilanciato: “Non mi aspettavo di riuscire a fare un’altra Olimpiade. Per i giornalisti magari è brutto sentirselo dire quando uno dice che è bello anche solo poter partecipare, ma per me lo è stato”.

Questa volta Elisabetta Caporale ha però schivato la polemica con un commento positivo: “Lo credo e lo vedo, anche per noi che siamo qui a raccontarvi è bello partecipare a questa festa”. Infine, al termine dell’intervista, dalla telecronaca Tommaso Mecarozzi ha fatto una specificazione, ribadendo che il suo commento era riferito a Luca Sacchi e non di certo alla gara della Fangio: “Ribadiamo il concetto: la sua impresa era stata quella di qualificarsi a queste Olimpiadi e poi di accedere alle semifinali. La finale, lo si sapeva, non era alla sua portata. Però sempre per precisione io mi riferivo a te, che non è la tua serata, perché sono stato costretto a interromperti in continuazione. Non mi sono riferito assolutamente e minimamente al fatto che non fosse la serata di Francesca Fangio”.