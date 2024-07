MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DELL’ITALIA OGGI

In molti non vedono l’ora di scoprire come si riempirà il medagliere Olimpiadi Parigi 2024 in questo day 5, che vede nel programma numerose gare, alcune delle quali coinvolgono anche l’Italia. Il calendario dei giochi è fitto di discipline, complici anche dei ritardi dovuti alle condizioni della Senna, che non hanno consentito la disputa di alcune prove. È per questo motivo che si svolgerà proprio oggi il triathlon maschile. L’appuntamento è alle 8 con quello individuale delle donne, a cui partecipano le italiane Alice Betto, Bianca Seregni e Verena Steinhauser, e alle 10.45 con quello individuale uomini, a cui prendono parte Alessio Crociani e Gianluca Pozzati. In mezzo, alle 9, le qualificazioni del tiro sportivo che hanno tra i protagonisti Danilo Dennis Sollazzo ed Edoardo Bonazzi per il maschile nella carabina 50 m e Silvana Stanco e Jessica Rossi per il femminile nel trap.

Nello judo sedicesimi di finale alle 10 per il -70 kg Donne con Kim Polling e per il -90 kg Uomini con Christian Parlati. È proprio da qui che potrebbe aumentare il medagliere Olimpiadi Parigi 2024 dell’Italia, anche se gli occhi sono tutti puntati in tal senso su Simona Quadarella che in serata, alle 21, affronterà la finale di nuoto 1.500 m stile libero. A seguire ci saranno anche i 200 m Rana Uomini e i 100 m Stile libero Uomini. Da non sottovalutare anche la sfida per l’oro Sciabola Squadre Uomini e il canottaggio con la finale A Quattro di Coppia Uomini.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: LA SITUAZIONE

Dopo avere scoperto il programma di oggi, andiamo a scoprire qual è la situazione attuale del medagliere Olimpiadi Parigi 2024, prima che si aggiungano alla classifica nuove medaglie, si spera anche per l’Italia. Ci sono tuttavia diversi Paesi davanti al nostro, che si piazza all’ottavo posto davanti al Canada con ampio distacco. Il problema è che sopra sono molto più attrezzati.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024

Di seguito il medagliere Olimpiadi Parigi 2024 per quel che riguarda la top 10 dei Paesi: