OLIMPIADI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING VIDEO: DOVE VEDERE I GIOCHI OGGI 25 LUGLIO

Secondo giorno in compagnia di batterie e qualificazioni oggi, giovedì 25 luglio, per cui non è ancora giunto il momento per vedere le Olimpiadi Parigi 2024 in tv, almeno in chiaro sulla Rai, quindi diamo la priorità ai canali a pagamento dove però si potrà seguire anche ciò che accadrà nelle prossime ore fra calcio, rugby a 7, pallamano e tiro con l’arco, gli sport che già oggi ci proporranno qualcosa, pur senza titolo in palio. Il broadcaster ufficiale per vedere le Olimpiadi Parigi 2024 in tv e anche in streaming video è Warner Bros Discovery, di conseguenza partiamo da questo colosso mondiale della comunicazione.

In tv i canali di riferimento saranno quelli di Eurosport, nello specifico Eurosport 2 si concentrerà in modo speciale sugli italiani mentre il primo canale dell’emittente seguirà man mano l’evento più significativo del momento a livello globale. Al fianco della copertura delle Olimpiadi Parigi 2024 in tv ci sarà naturalmente anche quella in streaming video e qui il fondamentale punto di riferimento sarà Discovery Plus, che avrà naturalmente l’enorme vantaggio di essere l’unica possibilità per seguire ogni singolo evento di tutti gli sport in programma ai Giochi Olimpici.

LE INFO TV E STREAMING A PAGAMENTO E IN CHIARO SULLE OLIMPIADI PARIGI 2024

Naturalmente però, per seguire le Olimpiadi Parigi 2024 in tv e anche in streaming video tramite questi canali e piattaforme sarà necessario un abbonamento, perché sono tutte opzioni a pagamento, comprese Sky e DAZN, che nei rispettivi pacchetti comprendono pure i canali di Eurosport, visibili di conseguenza anche agli abbonati a queste due emittenti. Per il resto ci sarà chiaramente l’offerta in chiaro della Rai, che però comincerà solamente domani sera con la cerimonia d’apertura.

Qui possiamo segnalare già che il canale di riferimento per le Olimpiadi Parigi 2024 in tv sarà Rai Due, che di fatto diventerà la “rete olimpica” dedicata quasi per intero dalla mattina alla notte alla trasmissione di tutti gli eventi dei Giochi, affiancata da Rai Sport HD, che è il canale numero 58 del telecomando. Particolarmente preziosa sarà poi l’offerta per seguire in streaming video le Olimpiadi Parigi 2024, perché pure in questa modalità sarà l’unica opzione gratuita per tutti e il riferimento è per sito e app di RaiPlay.