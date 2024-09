L’apertura di Storie Italiane ancora una volta è dedicata all’omicidio Pierina Paganelli. Stamane un nuovo interrogatorio per Louis Dassilva, unico indagato e unico arrestato per la vicenda. Si tratta di una notizia rilevante in quanto Louis è stato interrogato dagli inquirenti l’ultima volta lo scorso 25 giugno, quindi quasi tre mesi fa, e stando a quanto riferito da Storie Italiane si tratterebbe di una “chiacchierata” a sorpresa. In ogni caso sembra che i legali della difesa sembrano intenzionati a non far proferire alcuna parola al proprio assistito, di conseguenza, l’unico arrestato per l’omicidio Pierina Paganelli potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.

Scomparsa Cristina Golinucci/ La mamma: “Ci sono dei sacchi neri maleodoranti nel bosco...”

Davide Barzan, consulente di Manuela Bianchi, nuora della vittima, in studio a Storie Italiane ha aggiunto: “Una mossa a sorpresa, un nuovo interrogatorio. A mio avviso si avvarrà della facoltà di non rispondere”. A quel punto è intervenuta Manuela Bianchi, che ha spiegato, dopo aver ascoltato le parole di Valeria a Domenica In: “Mi dispiace per la situazione che si è venuta a creare, per non essere stata più forte, per tutto quello che è caduto addosso a lei ma anche alla mia famiglia, quindi mi dispiace profondamente. Sicuramente non è stato fatto per fare volutamente del male”.

“Luca Giurato uomo di grande fede”/ Paola Saluzzi: “Sparava di rivedere i suoi cari dopo la morte”

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, MANUELA: “HO AMATO TANTISSIMO PIERINA”

Manuela Bianchi ha aggiunto di aver sentito delle frasi molto pesanti in merito all’omicidio Pierina Paganelli, come ad esempio “Il fatto che avrei voluto buttare giù dalle scale mia suocera o che la mia vita sarebbe stata felice se lei fosse sparita. Sono frasi che ha usato Valeria e che io respingo fortemente. E’ vero che nell’ultimo periodo ci eravamo distaccate, lei forse giustamente aveva innalzato un muro, ma la nostra vita assieme è stata bella, io l’ho amata tantissimo. Io ho detto diverse cose nelle interviste su mia suocera, tutte cose che ho sempre pensato”. E ancora: “Io ho sempre detto che se non avessi sposato mio marito lo avrei sposato per la mamma che aveva. Era un punto di riferimento per me da ragazzina, mi ha insegnato tantissime cose che non ha avuto tempo di insegnarmi. Lei mi faceva stare nel letto con lei quando vedevo i film di paura a casa sua… sono 40 anni che la conosco”.

"Luca Giurato rispettava le donne”/ Dalla Ventura ad Eleonora Daniele: “Ci ha insegnato a fare tv”

Manuela Bianchi ha ricordato fra le ultime cose fatte assieme, anche il prendersi cura di alcuni dei gattini: “Li abbiamo cresciuti assieme, insieme a mia figlia tutte e tre li abbiamo allattati per ore. Non so se questo vi può far capire quale rapporto vi fosse tra me e lei, che era un rapporto bello”. Ultimamente il rapporto fra le due si era molto incrinato dopo che Manuela Bianchi si era allontanata dal marito: “Lei era forse arrabbiata con me soprattutto dopo l’incidente in moto di Giuliano (il marito ndr). Attriti però di questo genere, una freddezza ma non litigate ne brutte parole”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LORIS BIANCHI: “LOUIS HA CORTEGGIATO PER MESI MIA SORELLA…”

Valeria l’ha definito a Domenica In una manipolatrice: “E’ una delle parole che meno si avvicina alla mia persona – ha detto ancora Manuela Bianchi – anzi mi definiscono una buona, che non risponde mai, figuriamoci arrivare a manipolare. Io che poi manipolo Louis che è un militare, mi sembra una cosa alquanto strana, ma anche Valeria che ha una grande forza mentale… è una cosa impossibile, sinceramente non so come si faccia a manipolare le persone”.

Manuela Bianchi è infine tornata sulla sua famosa intercettazione in questura con Louis: “Avevo paura che saltasse fuori la nostra frequentazione, visto che avrei voluto che fosse stato nel caso lui a raccontare la nostra storia. Io ero preoccupata perchè non sapevo come ne saremmo usciti, ed inoltre non sapevo come mai lo avevano portato li”. A Storie Italiane anche Loris Bianchi, fratello di Manuela, che ci tiene a precisare: “Nessuno dice che Louis ha corteggiato mia sorella per mesi. Inoltre su Pierina nessuno ci fa mai domande, a voi giornalisti interessa il gossip, il trash e quant’altro, fateci una domanda una volta su Pierina”. In chiusura di servizio ha parlato il legale di Louis Dassilva che in merito all’interrogatorio di oggi ha spiegato: “Si è avvalso della facoltà di non rispondere perchè attendiamo di capire gli elementi della procura. Credo che la Procura abbia voglia di consentire al signor Dassilva di rendere eventuali precisazioni su quello che è il materiale ma al momento ha preferito interporre il silenzio. E’ una persona che comprende quella che è la situazione dal punto di vista processuale ed umano”. Un altro avvocato ha aggiunto: “Pensiamo che l’uomo nella cam non sia Dassilva, la qualità delle immagini è molto bassa, ci sono situazioni da approfondire. Lui ha chiesto di Valeria, di Manuela no, attendiamo le motivazioni del tribunale del Riesame poi valuteremo il ricorso in Cassazione”.