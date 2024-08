Omicidio Sharon Verzeni: prelevato un PC dalla casa che condivideva con Sergio Ruocco

L’omicidio Sharon Verzeni resta un mistero tutto da risolvere, ma – nel frattempo – sembra che gli inquirenti (lontani dalle telecamere della cronaca) stiano seguendo una qualche possibile pista: negli ultimi giorni è ventilata più volte la notizia di una possibile convocazione in caserma del fidanzato Sergio Ruocco; mentre nella mattinata di oggi – venerdì 23 agosto 2024 – i Ris dei Carabinieri hanno svolto (alla presenza dell’uomo 37enne) nuovi rilievi all’interno dell’abitazione della coppia.

Chi sono Carlo ed Edoardo Ponti, figli di Sophia Loren: carriera, vita privata/ “Con mamma è sempre festa…”

Non è chiaro quali ragioni abbiano mosso i nuovi rilevi, ma nel frattempo è certo che si sono conclusi nell’arco di pochi minuti – una decina, secondo quanto riferisce il Corriere – con il prelievo di un computer: tesi confermata anche dallo stesso fidanzato di Sharon Verzeni, raggiunto dai microfoni di Pomeriggio 5 mentre rientrava a casa dei genitori della ragazza dopo diverse ore trascorse in caserma.

Sophia Loren, chi è il marito Carlo Ponti e com’è morto/ La liaison giovanile con Achille Togliani

Ancora una volta Ruocco si è detto felice della convocazione, nell’auspicio che la sua piena collaborazione (mai negata in questo complicato mese) possa aiutare a ricostruire al più presto l’accaduto: “Meglio che mi chiamino”, ha detto a Pomeriggio 5 prima di confermare che “siamo andati in casa per prelevare altre cose“, limitandosi a parlare di “dispositivi” che erano di sua proprietà – tanto che Sharon Verzeni “non aveva un computer” e a sottolineare che “non mi hanno [interrogato]“.

Il padre di Sergio Ruocco: “Lui non c’entra, sarà stata una ripicca per aver rifiutato delle avances”

Nella mattinata – invece – sempre riguardo all’omicidio Sharon Verzeni, la trasmissione Morning News ha scambiato alcune parole con il padre di Sergio Ruocco, che ha raccontato di non sentire suo figlio “da ieri sera” e di non vederlo “da qualche giorno”; mentre ragionando sulla relazione ne ha parlato come di un amore “tranquillissimo”, con entrambi “che facevano il loro lavoro, senza nessuna discussione“.

Chi è Giovanni Boccaccio, padre della prosa italiana: opere, curiosità/ I disegni, fan di Dante e com’è morto

Anche il padre di Sergio ha confermato la convocazione da parte dei Carabinieri, ma sottolinea di non saperne nulla e ci tiene – ancora una volta – a sottolineare che secondo lui il figlio non c’entra nulla con la morte: ipotizzando cosa potrebbe essere successo, dal conto suo è quasi evidente che i killer sarebbero almeno due che “sapevano il tragitto e l’hanno seguita. Io indagherei sul bar in cui lavorava perché è successo tutto dopo un anno che ha iniziato a lavorare lì, qualcuno le sarà ronzato attorno, lei si è rifiutata e gliel’ha fatta pagare“.