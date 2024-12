Oroscopo 2025 Mauro Perfetti: le previsioni per i 12 segni

Cosa rivela l’Oroscopo 2025 di Mauro Perfetti per l’anno nuovo che sta per arrivare? Il noto astrologo ha proposto le sue previsioni per i 12 segni zodiacali nel nuovo numero del settimanale Oggi in edicola, snocciolando nel dettaglio cosa dovremo aspettarci sul fronte dell’amore, del lavoro e della fortuna. Tra importanti cambiamenti, riflessioni e occasioni di riscatto e rinascita, ecco le previsioni per l’anno nuovo per tutti i 12 segni.

Oroscopo 2025 Mauro Perfetti: Toro ambiziosi, seconda gioventù in amore per Acquario

ARIETE: Incontri in amore per i single a febbraio o nel periodo del compleanno, mentre chi vive una relazione poco convincente aprirà gli occhi; l’eros si risveglia a maggio, settembre, ottobre e dicembre. Da giugno vi focalizzerete su affetti e famiglia sciogliendo alcune criticità, mentre a lavoro inizierete l’anno con opportunità e progetti importanti; rallenterete a febbraio e ricaricherete le pile, chiudendo l’anno fruttando ingegno e potenzialità. Inizio anno con fortuna e così proseguirà fino a giugno, occhio però a non imbattervi in investimenti sbagliati.

TORO: Nel 2025 rafforzerete i rapporti e, grazie alle Stelle, imparerete a non tenere tutto sotto controllo nelle relazioni interpersonali; l’incontro con l’amore potrebbe avvenire da giugno grazie a Giove in Cancro. Sul lavoro sarete molto ambiziosi e, sin da gennaio, potrete ottenere importanti proposte di collaborazione, chiudendo poi l’anno con possibili cambi di strategia per pianificare meglio il futuro. La fortuna aprirà il vostro anno aiutandovi a migliorare l’aspetto economico, ma fate sin da subito attenzione a possibili imprevisti o tranelli.

GEMELLI: Il Cielo vi aiuterà a rinforzare i rapporti ben collaudati e ad accantonare quelli ormai irrecuperabili; Giove nel segno vi ripara dalle delusioni e vi aiuta a cambiare vita, sempre in amore a fine anno premierete i rapporti autentici. il 2025 lavorativo può rivelarsi irripetibile, grazie a Giove che aiuta a valorizzarvi: progetti sin da gennaio, da agosto in arrivo le migliori proposte e a fine anno importanti conferme. Vorrete maggior stabilità economica e una rinascita nei progetti: la fortuna aiuterà, ma a fine anno non premierà gli incoscienti.

CANCRO: Il 2025 porta cambiamenti e tanta felicità, oltre a una rivalutazione di determinati rapporti; in amore i single avranno numerose possibilità di incontrare il partner dei propri sogni e potrebbero trovare ad agosto l’incontro del destino. A lavoro, tra gennaio e aprile, attuerete cambiamenti importanti e revisionerete le collaborazioni in ballo, ma la svolta che favorirà la vostra ascesa professionale arriverà a giugno. La fortuna in questo senso vi aiuterà e, se seminate bene, potrete ottenere frutti inestimabili.

LEONE: Il Cielo vi porterà in amore dove tutto sembra armonioso; fino a giugno rinsalderete le amicizie e vi sgancerete da rapporti ormai scaduti, a maggio arriva l’incontro giusto per i single. Nel lavoro rilancerete progetti e collaborazioni, purché non vi lasciate abbattere da imprevisti o incertezze, e i migliori risultati li potrete ottenere tra maggio e giugno; possibile importante cambiamento economico nell’anno, se giocate bene le vostre carte, e la fortuna interverrà soprattutto tra maggio e luglio.

VERGINE: Il 2025 vi aiuterà a dare un senso alla vostra vita sentimentale sin dai primi mesi, aiutandovi a spazzare via delusioni e rinsaldare i rapporti che meritano fiducia; per i single possibili interessanti incontri a gennaio e ad aprile. A lavoro le Stelle possono aiutarvi a raggiungere importanti traguardi, avviare fruttuose collaborazioni ed esaudire un sogno nel cassetto; la fortuna arriverà dalla vostra parte da giugno, con l’arrivo di Giove dal Cancro.

BILANCIA: Nel nuovo anno avrete l’occasione di fare chiarezza nel vostro cuore e nei vostri sentimenti, attraverso un’attenta revisione dei rapporti; l’incontro con l’amore potrebbe avvenire tra gennaio e febbraio e tra maggio e giugno. Nel lavoro fino a giugno si potrebbe creare la perfetta alchimia astrale per ottenere risultati e successo; i primi mesi possono rivelarsi fortunati e vi faranno ottenere ciò che finora vi è stato negato, la fortuna darà i suoi frutti tra maggio e giugno.

SCORPIONE: In amore l’anno si apre con i migliori auspici e troverete la giusta energia per favorire i rapporti, mentre la svolta sentimentale potrebbe arrivare da giugno in poi. Anno speciale per il lavoro, dove otterrete importanti risultati e certezze e dove sperimenterete nuovi progetti, oltre ad un periodo di grande espansione soprattutto tra giugno e luglio. Con la fortuna al vostro fianco, soprattutto tra maggio e giugno, otterrete un miglioramento delle entrate economiche ma occhio ai tranelli.

SAGITTARIO: In amore l’anno nuovo vi porterà a revisionare i vostri rapporti, valorizzando chi vi vuole bene e chiudendo con chi vi ha deluso; la svolta arriva in estate, dove farete pace con la vita e i single potrebbero fare conquiste. A lavoro i primi mesi del 2025 vi aiuteranno ad espandere il raggio d’azione e potreste ottenere vantaggi tra gennaio e febbraio, ma occhio alle fregature, mentre la svolta arriverà dal vostro compleanno; l’incontro con la fortuna avverrà tra aprile e giugno.

CAPRICORNO: Ringiovanirete la vostra vita sentimentale e sarà tra giugno e luglio che si aprirà per voi la stagione dell’amore; l’estate, inoltre, per voi profumerà anche di trasgressione. A lavoro sarete più ambiziosi che mai e da giugno potrebbe verificarsi il definitivo salto di qualità, mentre a ottobre sarete stimolati da progetti e nuove collaborazioni. Il consiglio è però quello di non pretendere tutto e subito, perché la fortuna potrebbe arrivare quando meno te l’aspetti.

ACQUARIO: Si inaugura una seconda gioventù in amore, con i single che potrebbero fare importanti incontri e, chi lo sa, pensare magari anche a costruire una famiglia; tra gennaio e febbraio vivrete una rinascita, mentre ottobre agevolerà sia le coppie che i single. Il 2025 vi farà fare il salto di qualità nel lavoro, dove vi rilancerete e otterrete ciò che per voi sembrava un miraggio; tra giugno e luglio il rendimento a lavoro migliorerà e otterrete gratificazioni, la fortuna arriverà ad aprile e il mese di ottobre vi aiuterà a svoltare.

PESCI: In amore vedrete finalmente la luce in fondo al tunnel e accantonerete delusioni e illusioni; si rafforzeranno tanti rapporti, come quello con il partner o con i figli, e per i single ci saranno tante occasioni per trovare la persona giusta. A lavoro troverete le giuste gratificazioni e la ricompensa dopo tanta fatica, da giugno migliorerete il vostro rendimento e potrete sperare in un avanzamento di carriera; i primi mesi saranno ricchi di vantaggi economici ma occhio ai tranelli, mentre la fortuna arriverà da giugno in avanti.