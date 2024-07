Oroscopo Branko di oggi 19 luglio 2024/ Bilancia nervosi, nuovi sogni e ispirazioni per Acquario

Oroscopo Branko oggi, venerdì 19 luglio 2024: le previsioni da Bilancia a Pesci

Cosa rivela l’Oroscopo di Branko per la giornata di oggi, venerdì 19 luglio 2024? Si rinnova anche oggi il consueto appuntamento quotidiano con le previsioni del noto astrologo per i 12 segni del nostro Zodiaco, che vertono come sempre sull’amore, il lavoro e la salute di ognuno di noi, tra cambiamenti, novità e occasioni di rilancio nella nostra vita. Scopriamo insieme le previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi per la Bilancia, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci (qui le previsioni per questi segni dal 19 al 25 luglio 2024).

Oroscopo Branko oggo: nervi tesi per Bilancia, Acquario carichi di nuovi sogni

BILANCIA: A causa della Luna in quadratura potreste essere più nervosi ed irascibili del solito: il consiglio è quello di tenere sotto controllo la propria agitazione e i tormenti interiori e, se qualcuno dovesse imporre il suo punto di vista su di voi, cercate di mantenere la calma.

SCORPIONE: La giornata di oggi, grazie alla Luna, si prospetta favorevole per chi sta traslocando, cercando casa o è impegnato in una trattativa immobiliare; grazie al sostegno delle stelle, dovreste iniziare a prendere una decisione se avete intenzione di vendere o comprare casa.

SAGITTARIO: I nati sotto questo segno godranno di una spinta dalle stelle in termini di affari, accordi importanti o questioni bancarie: un vantaggio da sfruttare nelle prossime giornate, che vi porteranno soluzioni pratiche e nuove opportunità economiche.

CAPRICORNO: Occhio agli investimenti finanziari che vorreste mettere in atto: Giove in Gemelli ti consiglierà di usare maggiore prudenza sul fronte economico, evitando di compiere decisioni affrettate e puntando magari su investimenti meno rischiosi.

ACQUARIO: Sarete carichi di nuovi sogni e maggiori ispirazioni e intuizioni, oltre ad una rinnovata creatività che non dovrete sottovalutare; date vita a nuovi progetti e nuove iniziative, mentre in amore c’è ancora tutto il tempo per recuperare.

PESCI: Puntate sulle amicizie e sull’incoraggiamento che le persone a voi vicine possono darvi per portare avanti progetti o per risolvere particolari situazioni: non fate tutto di testa vostra, ma affidatevi agli amici che vogliono aiutarvi.











