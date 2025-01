Il nuovo anno è qui, buon 2025 e quale modo migliore per festeggiare se non osservando le previsioni di oggi 1 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko. Il primo giorno del nuovo anno parte subito dalle questioni di lavoro, dalle ambizioni professionali che ora sono spinte dai buoni propositi che come sempre spuntano, da taccuini o dalle riflessioni, proprio tra la chiusura di un ciclo e l’inizio di un altro. In amore sarà per molti il momento di lasciare da parte le ipocrisie; il monito sarà quello di assecondare solo rapporti sereni e non scanditi da uno scambio di emotività sbilanciato. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 1 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko 2025, Scorpione: previsioni in amore, lavoro e salute/ Emozioni e avventure altalenanti

Le previsioni di oggi 1 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Le stelle di questo esordio del nuovo anno raccontano di ore all’insegna della positività; in amore la comunicazione è al top, soprattutto per le giovani coppie ma non mancheranno le occasioni per rilanciare le proprie ambizioni professionali .

Oroscopo Branko 2025, Acquario: previsioni in amore, lavoro e salute/ Ascesa dirompente da aprile

TORO: Il primo giorno di questo 2025 metterà il focus ai vostri obiettivi; l’istinto è quello di rinnovare, soprattutto se sul lavoro non siete del tutto soddisfatti. In amore vige la stessa voglia di novità, un possibile incontro potrebbe rendere questa giornata ancora più speciale.

GEMELLI: I legami di oggi potrebbero regalare emozioni importanti anche per il futuro; in amore siete pronti a farne una cernita, a chiudere quei rapporti che non vi danno più stimoli. ottima determinazione anche sul lavoro dove vige la tranquillità.

CANCRO: Stando alle previsioni di oggi 1 gennaio 2024 secondo l’Oroscopo di Branko potrebbe essere necessario prendere decisioni importanti sul lavoro. Attenzione a piccole conflittualità in amore.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 31 dicembre 2024/ Ultime riflessioni per Capricorno e Pesci

LEONE: Si parte subito con il piede sull’acceleratore, il 2025 è il vostro anno e sapete bene quanto sia importanti poggiare le azioni su attente riflessioni, sia in amore che sul lavoro.

VERGINE: Meditare con lungimiranza potrebbe essere a chiave per affrontare al meglio questo primo giorno dell’anno. Resta qualcosa da risolvere in amore e sul lavoro è il caso di valutare meglio alcune occasioni che pensavate di voler accantonare.