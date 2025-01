In cima ai pensieri di questo venerdì si affollano pensieri e riflessioni; per una maggiore chiarezza arrivano puntuali le previsioni di oggi 17 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko. Il noto astrologo sposta il focus a partire dalle attività di lavoro, dagli impegni che potrebbero dettare nuovi spunti anche per il futuro. Alcuni progetti potrebbero infatti dare i propri frutti a breve; ecco che la determinazione delle prossime ore sarà dunque fondamentale per accorciare i tempi di resa. In amore il dialogo è fondamentale, perseverare sul silenzio o sulla mancanza di decisione potrebbe alimentare tensioni e incomprensioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 17 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 17 gennaio 2025/ Gemelli intraprendenti, Ariete dubbiosi

Le previsioni di oggi 17 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Un venerdì speciale per chi ha voglia di dedicarsi alle passioni; più tempo a vostra disposizione non solo per i momenti di svago ma anche per la passione ritrovata in amore.

SCORPIONE: Intuito in quantità per portare a termine piccole ma importanti sfide sul lavoro. Stando alle previsioni di oggi 17 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko in amore sono da evitare i conflitti, stesso discorso in ambito professionale.

SAGITTARIO: Le stelle di questo venerdì segnano un momento propizio per chi ha intenzione di cimentarsi in nuove attività, soprattutto sul lavoro. In amore la spontaneità deve dominare la scena.

CAPRICORNO: Una giornata produttiva sul lavoro con effetti positivi non solo in termini di soddisfazioni e profitti ma anche per l’umore. Un giovamento ulteriore per godersi le sfumature che in amore si apprestano ad essere quanto mai varie e gratificanti.

ACQUARIO: Una giornata speciale per chi è a caccia di nuovi stimoli; seguite il vostro istinto senza la paura di prendere decisioni importanti. In amore siete un fiume in piena, in senso positivo; provate a stupire il partner.

PESCI: Un po’ di riflessione non guasta mai, soprattutto se siete divisi tra più soluzioni professionali. Una svolta potrebbe attendervi sul lavoro mentre in amore è giusto talvolta prendersi una pausa per chiarire le idee.