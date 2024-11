Una nuova settimana apre i battenti ed è pronta ad offrire un arsenale di possibilità, un ventaglio di scelte e tante esperienze tutte da vivere; in soccorso, arrivano come sempre le previsioni di oggi 18 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Questo lunedì segna una ripresa nel mondo del lavoro, in tutti i sensi; non solo perchè riparte il motore della routine ma soprattutto perchè qualcuno che ha lavorato sodo nella settimana precedente potrà finalmente beneficiare dei meritati frutti. In amore si parte con il piede sull’acceleratore solo quando effettivamente, tutti i segnali, indicano che ne vale la pena; in caso contrario, affidarsi alla cautela è fortemente necessario. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 18 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 18 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco.

BILANCIA: Grandi contatti potrebbero rendere prezioso questo lunedì in ottica lavoro: le collaborazioni in essere, o quelle nuove, potrebbero alimentare progetti decisamente importanti. In amore serve maggiore attenzione ai dettagli, soprattutto se il partner richiede maggiori attenzioni.

SCORPIONE: Energici per questo lunedì al fine di dare seguito ai principali impegni di lavoro lasciati in sospeso dalla scorsa settimana. Torna la passione in amore, momento propizio per lasciarsi andare alla bellezza delle emozioni.

SAGITTARIO: E’ il momento di dedicarsi alla sperimentazione sul lavoro: per questo lunedì scovate la curiosità che è in voi e tuffatevi in esperienze che prima sembravano lontane dalla vostra attitudine. In amore un legame importante potrebbe richiedere decisioni importanti.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 18 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko sul lavoro avanzano nuove idee e progetti; in amore è necessario affidarsi a maggiore comprensione e soprattutto alla sincerità.

ACQUARIO: Dopo settimane e giorni frenetici, forse è il caso di sfruttare questo lunedì per ragionare e riflettere sulle ultime scelte di lavoro. In amore cercate la serenità e la chiave potrebbe essere quella di mostrarsi più naturali, senza filtri.

PESCI: Questo lunedì e il periodo è in generale è da dedicare alla famiglia, agli affetti; grande emotività ma soprattutto momenti positivi. Ottimi spunti anche sul lavoro ma sarà necessario dosare le energie al fine di evitare un sovraccarico nei prossimi giorni.