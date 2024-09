Un’altra settimana giunge nella sua fase intermedia ma il focus odierno non può che andare sulle previsioni di oggi 18 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Il noto astrologo come sempre ci regala spunti da seguire, o eventualmente interpretare, passando per le indicazioni delle stelle. L’amore sorride, ma non a tutti; il lavoro è come sempre in fermento, soprattutto per chi ancora non ha smaltito il relax delle ferie. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 18 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 18 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Trovare la giusta dose d’equilibrio potrebbe rendere le prossime ore più proficue del previsto; il lavoro genera stress, ma attenzione a non lasciare che ciò abbia ripercussioni in amore.

SCORPIONE: Le stelle sono dalla vostra, a patto che siate disposti ad osservare nuovi orizzonte. Le relazioni sono forse in una fase di stallo, l’onestà potrebbe sbloccare gli amori ‘irrisolti’.

SAGITTARIO: Le prossime ore potrebbero essere all’insegna delle emozioni; in amore le novità avanzano con ottimismo mentre sul lavoro è necessario mettere in gioco tutte le proprie capacità.

CAPRICORNO: Fare il passo più lungo della gamba è un attimo; a volte bisogna anche capire quando togliere il piede dall’acceleratore. Stando alle previsioni di oggi 18 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è forse il caso di affidarsi alla calma.

ACQUARIO: Una giornata per socializzare, per stringere nuove amicizie e rafforzare le collaborazioni; in amore siete incoraggiate dalle stelle, lasciatevi andare alla spontaneità.

PESCI: L’intuito è dalla vostra, decisioni importanti vi attendono sul lavoro mentre in amore è importante fare attenzione ai dettagli soprattutto se si tratta di rendere felice il partner.