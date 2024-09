Anche oggi 23 settembre 2024 non potevano mancare le previsioni secondo l’Oroscopo di Branko: il noto astrologo ci racconta il parere delle stelle, l’assetto del cielo e gli spunti che le circostanze potrebbero dettare per seguire al meglio le prossime ore. Il lavoro per qualcuno potrebbe essere in una fase di stallo, di equilibrio; per altri potrebbe essere il momento di osservare nuovi orizzonti alla ricerca di maggiori soddisfazioni. In amore non c’è mai pace, soprattutto per chi tende verso relazioni difficili e per chi è ancora alla ricerca della dolce metà. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 23 settembre 2024.

Le previsioni di oggi 23 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: L’energia accompagna questa giornata al fine di poter risolvere quei problemi lasciati da tempo in sospeso. Le discussioni sono da evitare, mentre è da accogliere ogni tipo di cambiamento in positivo.

TORO: Attenzione a piccole incertezze che potrebbero rallentare la giornata, in amore è forse il momento di lasciare più spazio mettendo da parte le manie di possessività.

GEMELLI: Comunicare sarà sempre la migliore delle idee, soprattutto se dal punto di vista relazionale ci sono ancora questioni aperte. In amore regna l’armonia e non mancherà la produttività sul lavoro.

CANCRO: La stanchezza si farà sentire; stando alle previsioni di oggi 23 settembre secondo l’Oroscopo di Branko potrebbe essere necessario arenare un po’ le ambizioni per rimandare gli obiettivi ad un momento maggiormente propizio.

LEONE: La giornata è importante per chi si ritrova a dover prendere decisioni importanti; gli spunti vi portano verso una comunicazione più lineare e un vantaggio sarà il poter godere di un po’ di meritato relax.

VERGINE: Gli obiettivi richiedono buona parte delle vostre energie ma attenzione a non mettere da parte l’amore per concentrarvi unicamente sul lavoro. E’ il momento giusto per porre fine ai dissidi.