Questo venerdì è da dedicare alle scelte importanti, alle decisioni per nulla banali; le previsioni di oggi 29 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko per molti indicano la strada della cautela, soprattutto sul lavoro. Non tutti i progetti sono a buon punto, non tutti sono pronti ad avanzare rispetto alle posizioni di partenza; la chiave sarà l’attenta valutazione di ogni singolo dettaglio. In amore c’è chi alterna momenti intesi ad una calma forse apparente; è forse il caso di evitare rapporti poco chiari che rischiano di limitare equilibrio e autostima. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 29 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 29 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Le decisioni importanti non possono più aspettare; basta posticipare accordi, scelte e altre questioni che riguardano non solo il lavoro ma anche l’amore. La determinazione sarà la chiave delle prossime ore.

SCORPIONE: Nuovi spunti sul lavoro ma anche possibili rischi finanziari; muovetevi con cautela al fine di limitare i danni. Stessa calma anche in amore dove, dopo un periodo turbolento, potreste essere chiamati a prendere delle decisioni.

SAGITTARIO: La presenza di Marte vi invita a prendere attente contromisure sul lavoro laddove dovessero presentarsi delle circostanze intricate. In amore ottime notizie; incontri interessanti ma soprattutto momenti intensi in vista.

CAPRICORNO: Una fase importante sul lavoro dove non solo consolidate la vostra posizione ma date anche ulteriori spunti per progetti già ben avviati. In amore è tempo di essere più intraprendenti, soprattutto se da tempo vi siete allontanati dalle emozioni.

ACQUARIO: Stando alle previsioni di oggi 29 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è giunta l’ora di mettere a fuoco le vostre idee e di esporle a chi di dovere. In amore qualche piccola tensione, ma nulla di preoccupante.

PESCI: Creatività e voglia di esplorare dominano questo venerdì, la chiarezza sarà fondamentale. Ottimo momento anche in amore dove sarà forse necessaria maggiore prudenza se il periodo recente è stato caratterizzato da qualche scossone di troppo.