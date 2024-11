Siamo alle porte del fine settimana e le previsioni di oggi 29 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko ci portano in un venerdì che può tramutarsi in una giornata chiave sotto diversi punti di vista. Ancora qualche impegno di lavoro da ultimare, soprattutto per chi ha messo in moto la macchina delle idee e in questa settimana ha dato vita ad un nuovo progetto prossimo alla conclusione. In amore il weekend può regalare perle; a patto che siate disposti a concedervi alle emozioni con audacia e senza pianificare troppo il futuro. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 29 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 29 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco.

ARIETE: Giornata stancante sul lavoro; diverse cose da gestire e impegni che richiedono particolare attenzione al fine di evitare gravi errori. In amore serve maggiore dialogo, non lasciatevi trascinare da inutili discussioni.

TORO: Una giornata all’insegna dell’equilibrio; sul lavoro ci sono più sfumature da valutare con calma e in amore potrebbe finalmente realizzarsi quell’incontro tanto richiesto e atteso.

GEMELLI: Stele importanti per questo venerdì soprattutto per chi spera di vedere presto i frutti dei nuovi progetti professionali. In amore siete un po’ scarichi dal punto di vista energetico, forse è meglio rimandare decisioni importanti.

CANCRO: E’ il momento di concentrarsi maggiormente sugli affetti, soprattutto dal punto di vista familiare. Il lavoro è in una fase piatta e lineare, motivo lecito per conservare le energie e usarle maggiormente in amore.

LEONE: Un venerdì che, stando alle previsioni di oggi 29 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko, potrebbe rivelarsi ricco di opportunità. Sul lavoro siete in una fase di pianificazione, ma attenzione ai dettagli, In amore, se c’è un amore prossimo a sbocciare, è il momento di farsi avanti.

VERGINE: Precisione e perizia saranno armi fondamentali per mettere a punto gli ultimi dettagli di progetti di lavoro degni di nota. In amore il supporto di Venere sarà fondamentale in chiave empatica, sia con il partner che per possibili nuovi incontri.