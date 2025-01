I giorni frenetici dell’anno ormai concluso sono già un lontano ricordo; il nuovo anno è iniziato ed è utile consultare le previsioni di oggi 3 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko per scoprire cosa ne pensano le stelle di questi primi giorni. Il focus come sempre parte dal mondo del lavoro, gli impegni sono già innumerevoli per buona parte dei segni dello Zodiaco ma non tutti avranno fin da subito le idee chiare. In amore la situazione è meno complessa; il fine settimana in arrivo può garantire una buona iniezione di fiducia per arrivare con spensieratezza anche a prendere decisioni importanti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 3 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 3 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Questo venerdì vi vede primeggiare rispetto agli altri segni; un inizio di 2025 da incorniciare per determinazione e voglia cambiare fin da subito le sorti soprattutto in ambito professionale. In amore leggera fatica, ma solo nelle prime ore del giorno.

TORO: Per il nuovo anno vi aspettano ampie sorprese ma già da questo venerdì potreste iniziare ad assaporare piccole svolte nel mondo del lavoro. Torna la passione in amore, soprattutto per i single.

GEMELLI: Gli incontri di fine anno potrebbero rappresentare il punto da cui partire per le grandi sorprese del futuro; questo venerdì è da dedicare all’amore, alla comunicazione. Cercate però di non perdere anche il mordente nel contesto di lavoro.

CANCRO: Stando alle previsioni di oggi 3 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko potreste avvertire una leggera insicurezza nella prima fase della giornata. Gli impegni di lavoro incombono e sarà dunque necessaria particolare cautela.

LEONE: La Luna nel segno spinge gli stimoli di lavoro e garantisce grande partenza per questo nuovo anno. Un venerdì da dedicare alla spensieratezza, all’amore; c’è qualcosa di complesso che attira la vostra curiosità, sappiate affidarvi alla fiducia.

VERGINE: Un fine settimana che potrebbe andare in controtendenza rispetto alle aspirazioni del nuovo anno. Stanchezza, nervosismo; piccoli inciampi che rischiano di mettere a dura prova l’umore di questa giornata.