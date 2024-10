All’alba di un nuovo giorno arrivano puntuali le previsioni di oggi 7 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Il noto astrologo ci mostra il parere delle stelle che come sempre non determinano ma scandiscono possibilità. Il lavoro ha spesso tendenze mutevoli, a volte difficili da intuire: per qualcuno sarà forse il caso di affidarsi alla calma piuttosto che tuffarsi in scelte azzardate. In amore vale più o meno il medesimo discorso, non sempre il momento è propizio per decisioni dalla discreta importanza. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 7 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 7 ottobre 2024/ Gemelli più curiosi, Leone intuitivi

Le previsioni di oggi 7 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Dedicarsi alla riflessione potrebbe essere la scelta giusta per rivedere i propri obiettivi sia professionali che personali. Da non trascurare il livello di stress accumulato nel periodo precedente.

SCORPIONE: L’energia accompagnerà le prossime ore; starà a voi seguire la scia e sfruttare il momento per cogliere al volo nuove possibilità sul lavoro. In amore potreste finalmente trovare una rinnovata vicinanza, soprattutto per chi viene da un periodo di coppia difficile.

SAGITTARIO: Grande curiosità ma anche tanti impegni potrebbero occupare largo spazio nel corso della giornata; nessuna possibilità è da escludere a priori. Cercate di non impegnare tutte le energie solo nel lavoro, dimenticando l’importanza dei sentimenti.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 7 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko potrebbero servire tenacia e diligenza. Il lavoro richiede particolare impegno ma anche i rapporti sentimentali sono da coltivare con minore superficialità.

ACQUARIO: La settimana riparte sulla scia dell’ultimo periodo; la voglia di cambiamento è forte e la necessità sembra essere quella di rivedere i propri obiettivi professionali. In amore è il momento di risolvere le incomprensioni e riprendere un rapporto speciale.

PESCI: Sul lavoro potrebbe servire maggiore intuito per superare dei piccoli momenti di blocco, ma nulla che metta a repentaglio la quiete delle prossime ore. In amore attenzione all’emotività; anche il partner potrebbe avere bisogni e necessità da assecondare.