Oroscopo Branko, settimana dal 17 al 23 giugno 2024/ Cancro fortunati, Vergine gentile e…

Si rinnova il consuetudinario Oroscopo della settimana a cura di Branko, per il periodo compreso tra il 17 e il 23 giugno 2024. Tra le previsioni riprese dall’esperto astrologo tra le pagine di Chi magazine, segno per segno, in particolare il Cancro é dato tra i segni favoriti dalle stelle.

Oroscopo della settimana a cura di Branko: tutte le novità per i 12 segni dello Zodiaco

Ariete: Ci si avvicina alla stagione del segno Cancro ma voi nati arietini non vi lasciate abbattere dalle avversità che vi mettono alla prova, tanto facilmente

Toro: Arriva per voi una dolce novità circa il vostro amore, che rende il preludio all’estate passionale. Anche perché, come indica l’oroscopo della settimana di Branko, l’eros e la forma fisica per voi sono al top

Gemelli: La Luna nel weekend di metà giugno é disposta a ripagarvi con gli interessi per il tanto amore donato.

Cancro: inizia l’estate e la stagione del vostro compleanno, nel cielo per voi non si profila neanche una stella negativa e grande gioia invece si prevede per i festeggiati ai festeggiamenti. Auguri allora, siete i dominatori!

Leone: riflettori puntati su affari, investimenti, compravendite immobiliari, insomma sull’aspetto concreto, materiale di economia e finanza

Vergine: In vista del solstizio d’estate del 20 giugno 2024 l’oroscopo della settimana a cura di Branko vi suggerisce di organizzare una vacanza all’insegna del relax

Bilancia: un periodo piuttosto faticoso é previsto per i nati e diretti interessati del segno, ma il consiglio spassionato dell’oroscopo di Branko é di non demordere

Per la seconda metà dello Zodiaco, l’oroscopo di Branko prevede che..

Scorpione: La congiuntura della posizione di Marte non di certo favorevole vi mette a dura prova, tra i segni in fase di down

Sagittario: per l’oroscopo della nuova settimana della seconda metà di giugno i nati sotto il segno si preparano ad affrontare novità importanti e decisive

Capricorno: la bella stagione estiva del Cancro potrebbe provocare qualche tensione nella coppia, nel matrimonio, nelle relazioni sentimentali, ma i supereroi del segno di certo sono ben preparati ad affrontarle.

Acquario: Le stelle vi suggeriscono di organizzare un viaggio all’insegna del relax e di fuggire via dalla routine di tutti i giorni, anche se solo per un weekend

Pesci: per i nati sotto il segno é prevista una caverna sottomarina in cui saprete rifugiarvi, lontani dai cattivi pensieri e i guai











