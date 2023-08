Oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 agosto 2023/ L’Acquario riafferma il proprio Ego, buona la Luna per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario può trasformare l’impossibile, il Capricorno è leader dello zodiaco

Sagittario, potresti riuscire dove sembra impossibile riuscire, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: chiamate di rilievo e importanti per nuovi progetti sono sintomo di uno sviluppo positivo di tutta l’esperienza che hai accumulato nel tempo. Considera le conoscenze come molto intriganti, perché questa Venere porta anche amori all’improvviso e qualcuno ritornerà al passato, anche se in amore, di solito, il Sagittario preferisce le novità.

Capricorno, coraggio, forza, siete consapevoli delle vostre capacità e in molti riconoscono il vostro valore. In questo momento, non dovete neanche nascondervi dietro delle scuse e dei misteri, perché siete talmente trasparenti, positivi ed energici che non potete che gettare le basi di un buon progetto che in questo periodo sarà certamente lungimirante. L’amore ha bisogno di energia: chi ha una storia in bilico potrà decidere cosa fare, senza soffrire, e chi ha una storia importante la vuole definire, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario si ribella, i Pesci hanno una buona capacità d’azione

Acquario, forse è noia? Forse è stanchezza o ripetitività di certi eventi? Fatto sta che ci sono state delle piccole o grandi tensioni di recente, per l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo periodo porta a una sorta di atteggiamento molto libero: non vuoi dare troppe spiegazioni, hai una specie di reazione alle imposizioni. Si tratta di una rivoluzione che si vuole a tutti i costi cavalcare per imporre il proprio Io. Questo è particolarmente vero per coloro che si sono sentiti vessati anche in amore: bene ribellarsi, ma bisogna essere anche corretti. È tempo di nuovi progetti anche nel lavoro.

Pesci, ci avviciniamo a un fine settimana interessante, perché sabato e domenica la Luna sarà attiva. È un momento di grande forza per coloro che devono stipulare nuovi accordi, con una base di incomprensione che presto sarà sanata. Le tue idee non potrebbero essere quelle delle persone con cui hai o avrai a che fare: l’importante è essere capaci di distinguere le illusioni dalle reali opportunità e questo vale sia in amore sia sul lavoro. In questo weekend avrai comunque una buona capacità di agire, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











