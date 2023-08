Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 agosto 2023/ Capricorno e Sagittario qual è il segno al top?

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si lanci in amore, il Capricorno supererà le difficoltà

Sagittario, hai voglia di amare? Mettiti in gioco. C’è già un amore? Allora concediti. I sentimenti premiano, per l’Oroscopo di Paolo Fox, le situazioni di lavoro ancora no: le stelle non fanno miracoli e bisogna rimboccarsi le maniche, se c’è stato uno stop o comunque stai per iniziare qualcosa, da settembre, che ti preoccupa. In realtà le vere preoccupazioni professionali arrivano in casa Sagittario quando la noia abbonda, perché si fanno sempre le solite cose.

Capricorno, guarda al futuro con interesse. Tenere sotto controllo la pazienza potrebbe essere un problema oggi, perché hai tante cose da fare e, soprattutto, hai una visione molto logica del tuo futuro: cosa che purtroppo manca alle persone che ti stanno attorno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo periodo quindi comporta delle lotte, ma devi sapere che tu sei e sarai vincitore. Se devi affrontare un discorso di coppia, il consiglio è di parlare questa sera.

Oroscopo Paolo Fox: Giove insidia l’Acquario, discussioni per i Pesci

Acquario, l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu stia passando delle vacanze serene. Non devi prendere tutto di petto, perché Giove dissonante parla anche di dubbi nel lavoro, e addirittura c’è chi, di recente, ha chiuso una situazione in maniera brusca o ha discusso con una persona. Cambiano le persone di riferimento, a livello professionale, e in amore dipende molto da te: in questo periodo sei piuttosto insofferente e vuoi fare cose che non hai mai fatto.

Pesci, Mercurio in opposizione insieme a Marte porta delle polemiche, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi parte da settembre con un nuovo lavoro, forse adesso è meglio che si riposi e non ci pensi, perché se guardiamo le stelle di queste giornate, anche oggi, forse è il caso di tenersi lontano da qualche complicazione. Avrai voglia di fare qualcosa che agli altri non va di fare oppure ti troverai in conflitto con qualcuno, in famiglia o sul lavoro: da fine mese ci sarà tutto un altro discorso. Calma e sangue freddo con Vergine e Gemelli! Queste giornate sono utili per capire il da farsi dalla seconda metà di agosto, in vista di cambiamenti che ormai sono inevitabili.

