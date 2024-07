Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024/ Quale coppia resisterà alla scure di Venere? I Pesci saranno implacabili

Venere in Leone “miete le sue vittime”, perché ci sono segni che passeranno al setaccio le proprie relazioni sentimentali, come Toro, Bilancia, Acquario e Pesci. Marte presto cambierà transito e andrà in Gemelli e anche questo influirà sulle energie e il benessere dello zodiaco in diversi modi. Vediamo cosa accade per tutti i segni.

Oroscopo settimanale di Branko dal 15 al 21 luglio 2024/ Gemelli, nuove occasioni! E per il Cancro...

Ariete

Tante responsabilità e impegni, ma i successi ci sono. Prendi adesso decisioni fondamentali per te stesso e per chi ami. L’amore torna in auge, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

In questo weekend un certo nervosismo va controllato. C’è una distanza in amore che andrebbe accorciata, ma Venere è in opposizione fino ad agosto. Quindi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, se hai una nuova relazione vai con i piedi di piombo e se invece sei legato al passato, non sei tranquillo.

Oroscopo Branko di oggi 13 luglio 2024/ Ariete nervoso, nuove conoscenze per i Gemelli

Gemelli

Venere è in ottimo aspetto e tra poco, dal 20 luglio, ci sarà Marte nel tuo spazio zodiacale, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore è al top e soltanto chi non è riuscito a perdonare non si trova a suo agio.

Cancro

Se hai un sogno nel cassetto devi assolutamente tirarlo fuori e metterlo in atto, incalza l’Oroscopo di Paolo Fox. La Luna oggi è in opposizione e reca pensieri malinconici, ma cerca di superare le emozioni negative. I progetti lavorativi da attuare la prossima stagione sono molto favoriti.

Leone

Sei al centro dell’attenzione perché ci sono tanti pianeti favorevoli, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: Venere, Giove e Marte dal 20. L’amore si trova a meno che tu non sia troppo pretenzioso e guardi tutti dall’alto in basso. Questo momento è anche cruciale per la professione. Ci sono alcuni pagamenti da fare.

Oroscopo weekend 13 e 14 luglio 2024 di Branko/ Ariete frizzante, momenti di tenerezza per il Cancro

Vergine

Sei già in pole position per l’autunno, tagliando l’inutile e il dannoso a giugno. Giove è ancora in opposizione e ti chiede di fare attenzione ai rischi finanziari: un investimento potrebbe non essere vantaggioso. L’amore tornerà prepotentemente ad agosto, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Il peggio è passato, anche se non sei ancora in perfetta forma. L’aspetto più critico del momento, ti sarai accorto che è proprio il benessere. Ci potrebbero essere anche problemi di tipo psicosomatico, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi dovresti prendere le cose meno di petto. Le nuove relazioni sentimentali sono viste con un po’ di diffidenza.

Scorpione

Domani la Luna sarà nel tuo spazio zodiacale e questo renderà la giornata interessante per le relazioni in genere. Anche le nuove iniziative sono incoraggiate da questo cielo. Cosa c’è che non va? I soldi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono delle cose da chiarire, con Marte opposto che va a toccare proprio il settore delle finanze: spese urgenti o imprevisti.

Sagittario

Il cielo non è certamente quello nuvoloso di giugno. Giove in opposizione ti mette in guardia sull’analisi corretta delle tue reali possibilità, altrimenti il rischio è di imbarcarsi in un’avventura e di non riuscire a portarlo a termine. L’amore è ottimo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Scelte importanti e decisive. Giugno è stato adombrato da molti pianeti opposti e c’era anche qualcuno contro di te, ma tu hai comunque una grande resilienza. L’amore torna a risplendere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

I tuoi sentimenti non brillano di chiarezza. Potresti parlare con qualche amico o ritagliarti un momento di libertà. Ci sono molti impegni e il ménage familiare prende il sopravvento sul resto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Domani la Luna sarà favorevole e quindi le emozioni sono in primo piano. L’Oroscopo di Paolo Fox ti invita quindi a risolvere qualche piccola crisi in amore. Luglio è un mese che sottopone le relazioni a un test e quelle che non lo supereranno verranno chiuse definitivamente o ampiamente revisionate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA